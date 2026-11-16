Gran Canaria, tre continenti in un’isola. A piedi e in bicicletta fra storia e natura

Un continente in miniatura, Riserva della Biosfera e Starlight Tourist Destination UNESCO, con il valore aggiunto di un clima subtropicale che assicura ben 3mila ore di sole l’anno assestando la temperatura media sui 25 gradi. Gran Canaria è senza dubbio una meta dalle risorse inaspettate, del tutto singolare per lo stile di vita e per la varietà delle esperienze naturalistiche e culturali sperimentabili nel rassicurante comfort di un apparato ricettivo che fra strutture alberghiere ed extra-alberghiere totalizza ben 200.430 posti letto .

Sebbene abbracciata dall’Oceano Atlantico, Gran Canaria non è solo una destinazione balneare. Anche se il mare è godibile in ogni momento dell’anno e accresce il benessere anche grazie alla talassoterapia , la varietà e la quantità di spazi naturali che si incontrano muovendosi verso l’interno rivela scorci inattesi, da assaporare a piedi e in bicicletta lasciandosi alle spalle i palmeti costieri per immergersi nelle pinete centenarie e nelle fragranze balsamiche dei boschi di alloro . Un patrimonio naturale che l’isola conserva da sempre con grande cura e rispetto, come dimostrano gli importanti riconoscimenti ottenuti nel tempo. Quello di Riserva della Biosfera UNESCO è uno dei tanti e copre un’area protetta di quasi 66mila ettari – dunque oltre il 40 per cento della superficie totale - oltre a una fascia marina di oltre 37.600 ettari. Ma non è tutto. Perché grazie alla limpidezza dei suoi cieli Gran Canaria vanta anche la certificazione UNESCO di Starlight Tourist Destination , una peculiarità molto apprezzata dagli appassionati di astroturismo .

A Gran Canaria la spettacolarità della volta celeste affascina gli umani sin dall’epoca pre-ispanica, come dimostra Risco Caído , grotta legata al culto delle stelle che, insieme ai Monti Sacri di Gran Canaria , è Patrimonio dell’Umanità per il suo valore archeologico. Sull’isola ci sono più di 2000 siti archeologici di cui 13 visitabili, in cui approfondire la conoscenza delle culture che hanno abitato l’isola fin dall’età del ferro, rimanendo totalmente isolate fino allo sbarco dei primi coloni spagnoli nel XV secolo. Ancora oggi, l’isola vanta 11 belvedere astronomici disseminati sul territorio, con punti di osservazione in alta quota (oltre i 1800 metri) di assoluta eccellenza, come il Mirador del Pico de los Pozos de la Nieve a 1.938 metri) a cui si aggiungono il Centro Astronómico Roque Saucillo, a Vega de San Mateo, e gli osservatori astronomici di Temisas, ad Agüimes, e di Tasartico, a La Aldea de San Nicolás.

Il quartiere di Vegueta è punteggiato di piccole strade acciottolate con case e palazzi in stile coloniale dove si trovano la Casa museo di Cristoforo Colombo , il Palazzo Vescovile , il Palazzo Comunale e il Museo Canario , ricco di interessanti reperti archeologici ed etnografici. Artigianato, alta moda, locali per sostare all’aperto si concentrano nel quartiere di Triana ; con i suoi caratteristici edifici in modernismo canario, ideali per il passeggio in ogni periodo dell’anno. La città è anche nota per il suo partecipatissimo Carnevale, che anima la zona del Puerto, nella Piazza Santa Catalina.

Un’offerta turistica variegata che comprende deliziosi boutique hotel, ristoranti, bar, rooftop con vista sulla città e sull’oceano, ampie aree per lo shopping e una spiaggia urbana - la spiaggia di Las Canteras - tra le migliori al mondo. Tutto questo fa di Las Palmas de Gran Canaria una capitale estremamente contemporanea nel carattere, ma con un’anima multietnica, frutto di secoli di incontri fra le popolazioni più diverse.

Patrimonio gastronomico e identità locale

Il rispetto dell’ambiente è così saldamente radicato a Gran Canaria da arrivare fino a tavola. Garantire una ristorazione di alto livello – l’isola ha nel proprio palmares 5 stelle Michelin, di cui 1 verde e 14 ristoranti premiati dalla Guida Repsol – è infatti solo uno degli obiettivi, a cui si aggiungono diverse azioni strategiche per la valorizzazione delle materie prime locali. Prodotti d’eccellenza presenti nelle ricette più varie - fra i quali spiccano formaggi, pesce, oli, frutti tropicali e marzapane accompagnati da vini, sidri, rum e, non ultimo, il caffè autoctono della Valle di Agaete – sono oggi anche protagonisti di una cucina d’avanguardia estrosa e feconda proposta da nuove generazioni di chef.

Insieme a sommelier, produttori e viticoltori locali, i professionisti della ristorazione si prendono cura del patrimonio produttivo locale e del caratteristico paesaggio agricolo di Gran Canaria, rafforzando ulteriormente l’immagine green di questa destinazione già affermatissima per la sua offerta balneare (14 Bandiere Blu per le spiagge e 2 per i porti turistici) che riserva però ancora moltissime soprese.