HeyLight, le soluzioni BNPL che agevolano i viaggiatori e incrementano il fatturato delle imprese del turismo

Un italiano su quattro si dichiara oggi disposto a rateizzare il pagamento della propria vacanza. La formula Buy Now Pay Later piace infatti sempre di più ai viaggiatori e piace anche alle imprese, che in questo modo possono incrementare il fatturato. I dati dell’Osservatorio Compass, frutto dell’indagine curata a inizio anno da SWG per conto di Compass Banca S.p.A. – la finanziaria italiana leader nel credito al consumo –, non lasciano dubbi: senza la possibilità di pagare un po' per volta, il 38% degli utilizzatori di soluzioni di BNPL, avrebbe rinunciato del tutto a sostenere la spesa, mentre, grazie a questa soluzione, nel 60% dei casi hanno addirittura scelto prodotti o servizi a maggior valore o qualità (*). E, poiché l’opportunità di dilazionare il pagamento li ha piacevolmente sorpresi, il 94% si è detto disposto a ripetere l’esperienza.

HeyLight, un incentivo per i clienti indecisi Possibilità di cancellazione senza penali, uno sconto immediato del 10% oppure la rateizzazione della spesa: questi nell’ordine i fattori che, in fase di prenotazione, avrebbero il potere di favorire l’acquisto della vacanza. Rispetto all’ultimo punto, l’Osservatorio Compass aggiunge il quadro delle soluzioni di pagamento oggi più gradite ai viaggiatori: versamento di un acconto iniziale con successivo saldo dell’importo restante, suddivisione del costo in poche mensilità senza interessi, liquidazione del pagamento in 12 mesi tramite carta di credito o conto corrente o, ancora, accesso a un finanziamento tradizionale suddiviso in più rate, con o senza interessi. Tutte opportunità che HeyLight - l’insieme di soluzioni di pagamento rateale e di credito di Compass Banca S.p.A. - mette a disposizione di hotel e case vacanza, agenzie viaggi, crociere e traghetti, campeggi, online travel agency e fornitori di servizi ed esperienze.

I vantaggi per gli operatori che scelgono HeyLight Le caratteristiche che rendono HeyLight un alleato efficace, rapido e conveniente per le aziende del turismo sono molteplici: · è integrabile con l’e-commerce tramite plugin o via API ed è integrato con i principali booking engine · garantisce all’operatore turistico l’incasso in 48 ore · può essere utilizzato per pagamenti fino a 5.000 euro, suddivisibili da 2 a 12 rate con o senza interessi · per il cliente la prima rata è dopo 30 giorni, con addebito su carta o conto corrente L’Osservatorio Compass ricorda inoltre alle imprese del settore i servizi particolarmente graditi ai fruitori di soluzioni BNPL: nel 75% dei casi ci sono la copertura delle spese di alloggio, seguita dai pacchetti all-inclusive (73%) ed esperienziali (67%), quindi dal noleggio dell’attrezzatura sportiva (66%) per terminare con gli spostamenti da e verso la destinazione (59%). Le soluzioni sono flessibili perché si adattano alle esigenze di business e ai desideri dei clienti, con un impatto positivo su conversion rate e ticket medio. Tante possibilità e tanti vantaggi, insomma. Per i clienti e per gli operatori. (*) questi dati fanno riferimento genericamente agli utilizzatori di BNPL. Il riferimento è all'osservatorio Speciale BNPL.