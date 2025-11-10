Il Black Friday di Costa, per vivere la meraviglia delle sue crociere a un prezzo speciale

Scoprire destinazioni sorprendenti, immergersi in tradizioni millenarie e assaporare gusti autentici è ora possibile grazie alla proposta esclusiva e innovativa di Costa Crociere: gli itinerari Sea & Land. Un nuovo modo di viaggiare, dove mare e terra si incontrano per offrire esperienze straordinarie e complementari, pensate per stupire e meravigliare ogni ospite. Le Sea Destinations, mete esclusive da vivere sul mare, celebrate attraverso Sea Experience memorabili, rese spettacolari e coinvolgenti grazie alla collaborazione con il direttore artistico Luca Tommassini. Come trovarsi nel punto più buio del Mare delle Canarie e scoprire i segreti di pianeti e costellazioni con l’introduzione del comandante e l’app Stellarium, o mentre la nave raggiunge la Baia di Capri all’alba, mentre il ponte esterno si trasforma in una piazzetta tipica dal profumo di agrumi, musica jazz, caffè e torta caprese. A queste destinazioni marine si affiancano le Land Destinations, con una proposta rinnovata di esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli ospiti. Dalle visite guidate ai siti iconici, alle avventure adrenaliniche, fino alle attività pensate per le famiglie, dove i più piccoli sono intrattenuti e i genitori si godono la scoperta, ogni escursione è studiata per offrire esperienze che non si possono realizzare da soli. La combinazione di itinerari “Sea & Land” crea quindi una vacanza unica nel settore, un viaggio davvero spettacolare e multisensoriale.
Tutta questa meraviglia è ora a un prezzo vantaggioso grazie alla promozione Black Friday, che permette di vivere una crociera di 8 giorni da 399€ a persona, per le prenotazioni effettuate entro il 1° dicembre 2025, sulle crociere alla scoperta delle isole Canarie, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Inoltre, è prevista una tariffa speciale anche per chi decide di aggiungere al suo viaggio il pacchetto bevande, per rendere così la propria esperienza di vacanza ancora più completa.
La campagna comprende una grande varietà di itinerari, per incontrare i gusti di tutti. Come, ad esempio, le crociere nei Caraibi, che conquistano per i colori vivaci delle isole: da Santo Domingo, dove si può esplorare l’isola in camion ed essere rinfrescati sotto cascate naturali, fino a Martinica, in cui il profumo del rum e la musica caraibica animano feste a bordo ispirate alle tradizioni locali. Tra immersioni nella barriera corallina e giornate in spiagge private, ogni momento è un tuffo nell’esotico. Si viaggia poi anche verso le Canarie, dove la natura è protagonista assoluta: si possono esplorare i tunnel di lava della Cueva del Viento, scoprire l’atmosfera misteriosa di Atlantis Crest e lasciarsi incantare dai panorami vulcanici di Tenerife. A La Gomera si può camminare tra le foreste primordiali e, nel buio del Mare delle Canarie, ammirare costellazioni e pianeti in compagnia del comandante. Anche il Mediterraneo è tra le mete della promozione, dove storia e gusto si incontrano in un itinerario tra città d’arte e borghi autentici. Scoprire la Tunisi romana, assaporare la magia di Capri all’alba, gustare l’“horchata de chufa” ad Alicante o imparare a fare le orecchiette a Bari. A bordo, spettacoli e degustazioni rendono ogni tratto di navigazione un viaggio nel cuore delle tradizioni mediterranee. Infine, si può vivere anche il Nord Europa, con la potenza della sua natura, tra fiordi e cascate. Da Hellesylt a Geiranger, si ammira la maestosità delle Sette Sorelle, si sorseggia vin brulé mentre la nave attraversa i paesaggi norvegesi. A Bergen poi, ci si immerge nella filosofia del Friluftsliv con meditazioni e musiche ispirate alla pace nordica. Ogni destinazione è pensata per offrire escursioni sostenibili e accessibili, nel pieno rispetto del pianeta.
“Le nuove promozioni e gli innumerevoli strumenti e servizi per i nostri Partner della distribuzione hanno l’obiettivo di stimolare costantemente la domanda, intercettare nuovi Clienti e valorizzare il grande lavoro delle Agenzie di Viaggio nostre Partner - afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni -. La nostra nuova iniziativa commerciale dedicata al Black Friday, infatti, intende aumentare il traffico in Agenzia offrendo un’ulteriore opportunità, un’esperienza ancora più completa per i propri Clienti e, al tempo stesso, incrementare il proprio guadagno grazie alla tariffa con pacchetto bevande incluso. Redditività che cresce anche grazie all’incentivazione del Segui-C, che ha raggiunto il settimo e ultimo run dell’anno. Emozionare il Cliente resta la vocazione primaria di Costa e grazie alle Sea and Land Destinations i nostri Ospiti potranno visitare e vivere destinazioni, sul mare e a terra, davvero sorprendenti”.