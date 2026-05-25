Il fattore umano nel B2B: La tecnologia ci guida, le persone ci uniscono

Significa che dietro ogni prenotazione, ogni integrazione XML o ogni gestione di casi in loco, c’è un volto e una voce che conosce le dinamiche specifiche del mercato locale. I nostri Business Development Manager non sono semplici intermediari commerciali bensì anche consulenti, assistenti che parlano la stessa lingua dei loro partner e sono pronti a intervenire non solo quando sorge un problema, ma soprattutto per prevenire le criticità e individuare nuove opportunità di crescita.

È proprio su questo equilibrio che vogliamo continuare a costruire la nostra evoluzione. Se da un lato l’azienda investe costantemente in tecnologie all’avanguardia e analisi dei dati tramite AI per rendere la distribuzione più fluida, dall’altro abbiamo scelto di investire negli anni in quello che definiamo il “cuore pulsante” del nostro business: la rete umana.

In Yanolja Go Global crediamo che debba essere anche un acceleratore di opportunità, sia per i partner che per i clienti. La nostra azienda, infatti, fondata come Go Global Travel ed evolutasi in fornitore globale d’eccellenza con l’acquisizione da parte del gruppo Yanolja, punta a trasformare la distribuzione B2B attraverso l’integrazione tra intelligenza artificiale e analisi dei dati .

Un supporto reale in un mondo digitale

In un settore dove l’assistenza è spesso delegata a chatbot o a ticket impersonali con tempi di attesa biblici, la nostra azienda ha fatto controtendenza, trasformando il supporto in un punto di forza competitivo. La disponibilità H24 non è una promessa di facciata, ma una realtà garantita dal nostro team commerciale e supportata da un’assistenza specializzata composta da professionisti che vivono e respirano il turismo.

Curare la relazione personale significa comprendere che ogni partner ha esigenze uniche: dalla piccola agenzia che cerca l’eccellenza nel servizio al tour operator che punta all’espansione su larga scala. Il nostro team italiano, in particolare, incarna questa filosofia, coniugando la solidità di una visione globale con quella flessibilità e “sartorialità” tipiche dell’approccio locale. L’intero territorio nazionale è stato suddiviso in due grandi aree: Nord + Sardegna (Area Manager: Fabio Bombelli, sales team: Giovanni Filippi, Andrea Bennati, Ester Brescia), e Centro/Sud + Sicilia (Area Manager: Pierluigi Catalano, sales team: Emanuele Ponti, Nicola Vertucci, Tiziana Zannella, Manlio Aliotta e Salvatore Petrelli), così da poter offrire un supporto e un’assistenza personalizzati al dettaglio e ricchi di sfumature.

Tecnologia per connettere, persone per crescere

La visione di Yanolja Go Global è chiara: la tecnologia deve potenziare le persone. In un mercato sempre più complesso, avere al proprio fianco un gruppo esperto significa poter scalare il business con la sicurezza di non essere mai soli. Perché, alla fine, il turismo resta un settore fatto di persone, e la migliore connessione possibile sarà sempre quella umana.