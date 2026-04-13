In coppia, con gli amici o in famiglia. La Riviera Maya di Viva Resorts by Wyndham

Un Messico e due anime. I Viva Resorts by Wyndham affacciati sulla Riviera Maya non sono gemelli e non propongono lo stesso tipo di vacanza; ciascuno ha suggestioni e caratteri propri e ben definiti, capaci di rispondere alle attese più diverse. L’ambiente rilassato del Viva Azteca by Wyndham è tagliato su misura per le coppie e per i viaggiatori orientati al totale relax mentre per le famiglie e i gruppi di amici in cerca di soggiorni frizzanti, la meta ottimale è il Viva Maya by Wyndham: vivace, dinamico, informale. Due mondi differenti accomunati però dal trattamento all inclusive che facilita il controllo del budget, un servizio F&B attivo 24 ore, attività sportive e una posizione particolarmente favorevole alle escursioni in natura oppure ai tanti siti archeologici traboccanti di storia e di mistero. Ultima ma non per importanza, la certificazione Expert, al momento rilasciata a soli sette hotel dell’America Latina, che premia il supporto reso dai Viva Resorts by Wyndham messicani alle comunità locali insieme alla cura ambientale dimostrata dalle due strutture attraverso l’attuazione di programmi di riciclo, di risparmio delle risorse energetiche e di limitazione dell’uso della plastica.

Viva Azteca by Wyndham, il piacere della tranquillità Dalle camere la vista può spaziare fino alla spiaggia di sabbia bianca e al mare, rimbalzare fra l’ombra e il colore dei giardini oppure scivolare sulla quieta superficie liquida della piscina. Quella del Viva Azteca by Wyndham è una dimensione pacata, raccolta e contenuta: un nido perfetto, insomma, per le coppie che qui possono ritagliarsi memorabili momenti di relax a due con i massaggi open air all’ombra dei gazebo, lo snorkeling con le tartarughe o le romantiche crociere in catamarano a Isla Mujeres. In più, gli otto ristoranti tematici permettono di fare il giro del mondo stando fermi in uno degli angoli dei Caraibi più incantevoli e amati dai viaggiatori italiani. Tutte le cene à la carte sono incluse nel trattamento e prenotando con l’App del resort si può avere un tavolo riservato per due con accurati menù a base di specialità maya, italiane, messicane, orientali e mediterranee. Se questo non bastasse, grazie alla formula “Stay 1 Play 2”, in soli cinque minuti di tranquilla passeggiata gli ospiti del Viva Azteca by Wyndham possono liberamente usufruire anche dei ristoranti e delle infrastrutture del Viva Maya by Wyndham.

Viva Maya by Wyndham, la vacanza che dà energia Il ritmo di vita accelera decisamente quando si arriva al Viva Maya by Wyndham. L’aria carica di piacevole energia si respira ovunque e annoiarsi è vietato. Trapezio regolamentare, tennis, kayak, windsurf, vela e tiro con l’arco non sono che alcuni degli sport suggeriti agli ospiti che possono misurare la propria performance atletica anche partecipando alle olimpiadi in spiaggia organizzate dallo staff per poi chiudere la giornata rigorosamente in allegria con uno spumeggiante party tematico Viva Vibe in riva al mare o a bordo piscina. Anche la spiaggia è perfetta per muoversi e socializzare: ampia e di sabbia finissima mai troppo calda, digrada dolcemente in un mare che si presta a lunghe nuotate. Se invece si preferiscono i tuffi, i cenotes garantiscono salti dalla scogliera ad alto tasso adrenalinico. Questi scenografici specchi d’acqua dolce sono tappa del programma di escursioni Mayan Adventure: li si può misurare a nuoto ma anche sorvolare in velocità con lo zipline. Lo stesso programma include visite alle grotte di stalattiti e una sosta finale nella laguna di Yal-ku, popolatissima di pesci con cui nuotare. Ventaglio di attività ovviamente nutritissimo anche per i giovanissimi, con il Miniclub operativo tutti i giorni dalle 8 del mattino alle 18 per i bambini e i ragazzi dai 4 ai 12 anni che se lo desiderano possono cimentarsi nella sessione quotidiana di trapezio appositamente progettata. Anche per loro la giornata si chiude con mini disco e spettacoli in anfiteatro.

Per tutti, la proposta del Viva Maya by Wyndham si completa con cinque ristoranti, di cui uno a buffet aperto tutti i pasti e con menu per celiaci, e altri quattro operativi solo in orario serale. E poi ci sono le escursioni ai parchi di divertimenti: quello di XCaret in cui si può fare snorkeling, navigare sui fiumi, partecipare a laboratori per la lavorazione del cacao; il parco acquatico di Xel-Ha, alimentato dall’oceano, dai fiumi sotterranei e dalle sorgenti d’acqua dolce e infine, per i più grandi, il parco Xplor in cui cimentarsi tra ponti tibetani, zipline e mezzi anfibi.