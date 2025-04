Intervista a Luca Fenzo, ceo di Suites Global: il boom del turismo in Medio Oriente

Negli ultimi anni, il Medio Oriente ha registrato una crescita esponenziale nel settore turistico, con destinazioni come Emirati Arabi, Oman e Qatar che attraggono un numero sempre maggiore di visitatori internazionali. Per analizzare più da vicino questo trend positivo, abbiamo incontrato Luca Fenzo, ceo di Suites Global, Destination Management Company (DMC) posizionata strategicamente a Dubai e specializzata nell’offerta di servizi turistici per Medio Oriente e Stati Uniti.

Suites Global, con oltre 30 anni di consolidata esperienza, è riconosciuto sul mercato come “l’operatore per eccellenza” per le destinazioni mediorientali e come specialista locale per gli Stati Uniti. La forza di Suites Global risiede nella sua approfondita conoscenza delle destinazioni trattate, dei prodotti turistici, delle loro peculiarità e caratteristiche specifiche. Questo permette a Suites Global di garantire ai propri clienti soluzioni personalizzate e perfettamente in linea con le loro esigenze di viaggio.

“Siamo orgogliosi di essere il punto di riferimento nel mercato per chi cerca qualità, competenza e affidabilità”, afferma Luca Fenzo. “La nostra lunga esperienza e la profonda conoscenza del territorio ci consentono di offrire sempre ai nostri clienti la scelta migliore, assicurando loro esperienze autentiche, uniche e indimenticabili.”

Di cosa vi occupate nelle due destinazioni?

Ci occupiamo di organizzare ogni dettaglio del soggiorno dei nostri ospiti, dal momento del loro arrivo fino alla partenza. Dedichiamo estrema attenzione ai nostri viaggiatori, curando ogni aspetto del loro viaggio, dalle prenotazioni alberghiere ai trasferimenti, dalle visite guidate agli ingressi ai musei e alle principali attrazioni. Ovviamente, gestiamo anche prenotazioni di ristoranti, servizi di security e molte altre attività che vi stupirete di scoprire! Suites Global eccelle soprattutto nell’organizzazione di gruppi Incentive e MICE, e grazie alla nostra flotta privata di mezzi, garantiamo direttamente i servizi di trasporto senza dover ricorrere a terzi. Per le agenzie di viaggio questo rappresenta una vera garanzia, poiché hanno un contatto diretto con chi eroga il servizio, evitando intermediari e passaggi superflui. Inoltre, essendo noi stessi grossisti, i nostri prezzi risultano molto più competitivi sul mercato.

Quali sono le principali tendenze che avete osservato nel turismo verso il Medio Oriente?

Il Medio Oriente sta vivendo un vero e proprio boom turistico. Dubai, ad esempio, ha accolto 18,72 milioni di visitatori internazionali nel 2024, segnando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente, frutto di investimenti strategici in infrastrutture e promozione. Anche Oman e Qatar stanno emergendo rapidamente: Muscat, capitale dell’Oman, è sempre più apprezzata per il suo patrimonio culturale unico e l’atmosfera tranquilla, mentre il Qatar ha superato i 5 milioni di turisti nel 2024, con una crescita del 25%. Questi paesi offrono esperienze variegate, da avventure nel deserto a esperienze di shopping esclusivo, e continuano a migliorare costantemente le proprie strutture alberghiere.

Quali fattori contribuiscono a rendere queste destinazioni così attraenti per i turisti?

Oltre alle bellezze naturali e culturali, la regione offre una vasta gamma di esperienze: dalle spiagge incontaminate alle avventure nel deserto, dai tradizionali souk ai moderni centri commerciali. L’offerta alberghiera continua a espandersi con nuove aperture di alto profilo che garantiscono servizi di qualità elevata e prezzi competitivi rispetto ad altre destinazioni internazionali.

La sicurezza è spesso una preoccupazione per i viaggiatori. Come si posizionano queste destinazioni?

La sicurezza è assolutamente prioritaria per i paesi del Medio Oriente. Ad esempio, il Foreign Office britannico considera l’Oman una meta sicura nonostante le tensioni regionali. Le autorità locali adottano misure rigorose per garantire la protezione dei turisti, facendo di queste destinazioni alcune delle più sicure al mondo.

Quali sono le prospettive future per il turismo in queste aree?

Le prospettive sono estremamente positive. I governi locali stanno investendo massicciamente per diversificare le proprie economie attraverso il turismo, migliorando infrastrutture e promuovendo eventi internazionali. Unito alla crescente curiosità verso culture diverse, ciò lascia prevedere una crescita costante dei flussi turistici.

Alla scoperta del turismo negli Stati Uniti e del segmento lusso. Cosa offrite?

Gli Stati Uniti rappresentano una delle destinazioni turistiche più affascinanti e variegate al mondo. Suites Global è nota nel settore per la sua lunga esperienza, che supera i 30 anni, e per la sua eccellente reputazione nel fornire servizi altamente personalizzati e di lusso. La profonda conoscenza del territorio e la collaborazione con partner locali selezionati garantiscono ai clienti soluzioni su misura, caratterizzate da comfort, sicurezza ed eleganza.

Qual è la situazione attuale del turismo negli Stati Uniti, una delle vostre principali specializzazioni?

Gli Stati Uniti continuano a esercitare un enorme fascino sui viaggiatori internazionali, offrendo città iconiche, attrazioni culturali e una varietà impressionante di paesaggi. Nonostante occasionali fluttuazioni causate da fattori economici e politici, l’interesse turistico rimane elevato e costante. Noi di Suites Global siamo impegnati nel proporre pacchetti turistici personalizzati, pensati per rispondere alle diverse esigenze dei nostri clienti, sia nel segmento leisure che in quello business e incentive.

Quali sono le caratteristiche principali della vostra offerta, specialmente nel segmento lusso?

Suites Global si distingue per l’attenzione meticolosa ai dettagli e la capacità di creare esperienze turistiche esclusive e personalizzate. La nostra offerta include sistemazioni di lusso, servizi esclusivi e itinerari attentamente progettati. La consolidata esperienza ci permette di collaborare con i migliori partner sul territorio, assicurando così ai nostri clienti viaggi caratterizzati da comfort, eleganza e massima sicurezza.

Quali consigli darebbe ai viaggiatori che desiderano visitare gli Stati Uniti e il Medio Oriente?

Consiglio sempre di pianificare il viaggio con largo anticipo e informarsi sulle peculiarità e le usanze locali. È importante affidarsi a operatori esperti che possano garantire un’esperienza autentica e sicura. Entrambe le regioni offrono straordinarie opportunità, e una preparazione adeguata permette ai viaggiatori di godere pienamente del soggiorno e di vivere al meglio ogni momento.

Grazie per il suo tempo e per aver condiviso con noi queste preziose informazioni.

È stato un piacere. Mi auguro che sempre più persone possano scoprire e apprezzare le meraviglie che queste incredibili destinazioni hanno da offrire.