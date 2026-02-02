L’estate 2026 è All Inclusive! Vivi la meraviglia di una vacanza su misura con le Land Experiences Costa

Con Costa Crociere il mondo non è mai stato così vicino. La nuova programmazione 2026-2027 apre scenari di viaggio che spaziano dal Mediterraneo Occidentale e Orientale al Nord Europa, fino alle atmosfere esotiche dei Caraibi, dell’Asia e degli Emirati, senza dimenticare la flessibilità delle mini crociere, offrendo agli Ospiti la possibilità di pianificare con largo anticipo la propria vacanza ideale. Per chi pensa alla vicina estate, è attiva la promozione “All Inclusive”, fino al 23 febbraio, su crociere in partenza da marzo 2026 a febbraio 2027, che offre il pacchetto bevande MyDrinks incluso nella tariffa All Inclusive e Super All Inclusive e un acconto di soli 100 euro per persona per bloccare la prenotazione. Un’offerta davvero vantaggiosa, che prevede consumazioni illimitate di bevande: la soluzione ideale per iniziare a programmare oggi la prossima estate, con tutta la tranquillità di una pianificazione anticipata.

Le destinazioni più apprezzate della programmazione primavera-estate 2026 sono Mediterraneo Occidentale, Mediterraneo Orientale e Nord Europa e rappresentano il cuore pulsante della proposta Costa caratterizzata, inoltre, da una grande attenzione all’accessibilità: trasferimenti via terra, treno e voli speciali da oltre 12 aeroporti. Rotte iconiche che uniscono città d’arte, isole leggendarie e capitali del Nord, da vivere con il comfort e lo stile che da sempre contraddistinguono la Compagnia italiana. A rendere oggi l’esperienza ancora più distintiva sono gli itinerari Sea & Land, una proposta di viaggio unica firmata Costa, per scoprire le destinazioni in modo innovativo. Le Sea Destinations sono luoghi iconici in mezzo al mare raggiungibili solo durante la navigazione e identificati da coordinate precise, dove la nave rallenta o sosta per permettere agli Ospiti di vivere le Sea Experiences, momenti immersivi a bordo, possibili solo con Costa, come l’alba nel cuore del Mediterraneo o la navigazione tra i fiordi norvegesi. Le Land Destinations, invece, rappresentano un nuovo modo di vivere ogni destinazione: non più semplici escursioni, ma esperienze pensate per valorizzare ogni sosta.

Le esperienze a terra sono state riprogettate e razionalizzate da Costa, dando vita alle nuove Land Experiences, create ascoltando le esigenze degli Ospiti e suddivise in quattro cluster chiari e intuitivi: See It All, per una visione completa della destinazione senza stress; Icons, per approfondire i luoghi simbolo con accessi prioritari; Fun for Family, dedicate al divertimento di grandi e piccoli, accompagnati dagli animatori di bordo; Extraordinary, esperienze fuori dal comune, emozionali o avventurose, da vivere solo in quel luogo e in quel momento. Le nuove Land Experiences di Costa invitano proprio a vivere ogni destinazione in modo autentico e coinvolgente. Come non si potrebbe fare in autonomia. Scoprire tutti gli angoli autentici di Marsiglia in un’unica volta, con una guida esperta, senza stress e con la garanzia di tornare a bordo in orario; visitare approfonditamente la Sagrada Familia, monumento “iconico” della città, con un esperto locale e saltando le code; visitare Palma di Mallorca coinvolgendo gli adulti nella scoperta e i bambini in un’avventura da esploratori: un vero “Fun for Family”. Oppure, infine, sorvolare il Geiranger Fjiord in elicottero, un’esperienza straordinaria per ammirare dall’alto le meraviglie naturali del fiordo. Un insieme di esperienze diverse ma complementari, pensate per trasformare ogni luogo in un ricordo indimenticabile. Le Land Experiences possono essere incluse in tariffa Super All Inclusive, che offre una selezione di escursioni, o acquistabili singolarmente prima della partenza a un prezzo particolarmente vantaggioso.