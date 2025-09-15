“Lanciati verso nuove mete!”: è l’invito dell’ultima iniziativa commerciale firmata Costa Crociere

Viaggiare verso mete inaspettate, scoprire tradizioni millenarie e sapori nuovi è possibile grazie all’esclusiva e innovativa proposta di Costa Crociere: gli itinerari Sea & Land. Un nuovo modo di viaggiare, dove destinazioni di mare e di terra diventano protagoniste di esperienze uniche e complementari, pensate per meravigliare gli ospiti. Le Sea Destinations, mete esclusive accessibili solo via nave, celebrate attraverso Sea Experiences memorabili, rese spettacolari e coinvolgenti grazie alla collaborazione con il direttore artistico Luca Tommassini, come trovarsi nel punto più buio del Mediterraneo, dove la nave rallenta per regalare agli ospiti uno spettacolare “Mare di Stelle” o raggiungere la Baia di Capri, deliziati dalle melodie di una “Sinfonia Swing”, gustando una colazione caprese davanti allo spettacolare panorama dei Faraglioni illuminati dalle prime luci del giorno. A queste destinazioni ed esperienze marine si affiancano le Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experience, escursioni a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli ospiti. Dalle visite guidate ai siti iconici, alle avventure adrenaliniche, fino alle attività pensate per le famiglie, dove i più piccoli sono intrattenuti e i genitori si godono la scoperta, ogni escursione è studiata per offrire esperienze che non si possono realizzare da soli. La combinazione di itinerari “Sea & Land” crea quindi una vacanza unica nel settore, un viaggio davvero spettacolare e multisensoriale.
Tutta questa meraviglia è ora a un prezzo vantaggioso grazie alla nuova promozione commerciale, che offre fino a 300€ di sconto a cabina per le prenotazioni effettuate entro il 10 ottobre 2025, sulle crociere da novembre 2025 a settembre 2026 alla scoperta delle isole Canarie, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Grazie all’offerta, prenotando in tariffa My Cruise, All Inclusive e Super All Inclusive, si potrà godere anche di un’“acconto leggero”, di soli 100€ per persona, su tutte le crociere nel Mediterraneo di Costa Toscana e Costa Smeralda, dal 1° dicembre 2025 al 31 marzo 2026 e su tutti gli itinerari con partenza dal 1° aprile 2026 al 31 agosto 2026.
Le opportunità e i vantaggi si moltiplicano “per tre” per i Clienti fidelizzati. Infatti, per tutti i Soci C|Club, fino al 10 ottobre 2025, la promozione riserverà tripli punti “crociera” su una vasta selezione di partenze e, su quelle del Mediterraneo d’inverno, anche un bonus fino a 500€ da spendere a bordo. La promozione sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, e al cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.
La campagna comprende una grande varietà di itinerari, per incontrare i gusti di tutti: Costa Smeralda propone un itinerario di 8 giorni che attraversa il cuore del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia, Spagna e Tunisia. Rimanendo sempre nel Mediterraneo, vi sono i due itinerari novità di Costa Toscana: il primo, dedicato ai “Golfi d’Italia”, con crociere di 8 giorni, fino a dicembre 2025, esplorando dai profumi della Provenza ai sapori della Catalogna, fino ai colori del Golfo di Napoli e delle casette delle Cinque Terre; il secondo, più lungo, da gennaio 2026, propone crociere di 12 o 13 giorni dall’Andalusia alla costa nordafricana, alla scoperta di un Mediterraneo inedito, con nuove e affascinanti mete come Malaga, Alicante, Tunisi e Tangeri.
Nella stagione fredda è possibile ritrovare il caldo con l’itinerario novità alle Canarie e i Caraibi. L’itinerario di Costa Fortuna verso l’arcipelago spagnolo, che toccherà anche Marocco e Madeira, permetterà, per la prima volta in assoluto, di visitare ogni settimana 6 isole in 8 giorni in questo paradiso dell’Atlantico situato appena dietro l’angolo, raggiungibile con formula volo+crociera da Tenerife e Las Palmas. L’essenza più autentica dei Caraibi, invece, sarà proposta da Costa Pacifica e Costa Fascinosa con 3 itinerari a scelta: da quello dedicato a Santo Domingo e all’intimità incontaminata di Catalina Island, all’esperienza con ben 5 scali nella sola Repubblica Dominicana, a un itinerario che tocca fino a 6 isole diverse delle Antille.
Per chi stesse, invece, già pensando alla prossima estate, la promozione include anche le partenze della stagione estiva 2026 nel Mediterraneo Occidentale, Orientale e in Nord Europa, oltre alle crociere Transatlantiche e di posizionamento.
Costa Crociere conferma per le prossime stagioni una grandissima attenzione al tema dell’accessibilità, che si riflette in un’ampia disponibilità di porti, aeroporti e voli charter.
“Gli investimenti e le attività commerciali a supporto della domanda proseguono senza sosta - afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni -. Le campagne tv, radio, social, le nuove promozioni e gli innumerevoli strumenti e servizi per i nostri Partners della distribuzione, insieme a un fitto calendario di eventi previsto per l’autunno, hanno l’obiettivo di stimolare costantemente la domanda, intercettare nuovi Clienti e valorizzare il grande lavoro delle Agenzie di Viaggio nostre Partner. Un sostegno concreto che passa attraverso l’aumento di redditività garantito dall’incentivazione Segui-C e dalla grande novità del C-Premia, dedicata a tutti i venditori, che consente di aggiudicarsi fino a 500€ di buoni Amazon. Tutto ciò con l’obiettivo di stimolare l’early booking e continuare a creare il giusto valore per tutti”.