“Lanciati verso nuove mete!”: è l’invito dell’ultima iniziativa commerciale firmata Costa Crociere

Viaggiare verso mete inaspettate, scoprire tradizioni millenarie e sapori nuovi è possibile grazie all’esclusiva e innovativa proposta di Costa Crociere: gli itinerari Sea & Land. Un nuovo modo di viaggiare, dove destinazioni di mare e di terra diventano protagoniste di esperienze uniche e complementari, pensate per meravigliare gli ospiti. Le Sea Destinations, mete esclusive accessibili solo via nave, celebrate attraverso Sea Experiences memorabili, rese spettacolari e coinvolgenti grazie alla collaborazione con il direttore artistico Luca Tommassini, come trovarsi nel punto più buio del Mediterraneo, dove la nave rallenta per regalare agli ospiti uno spettacolare “Mare di Stelle” o raggiungere la Baia di Capri, deliziati dalle melodie di una “Sinfonia Swing”, gustando una colazione caprese davanti allo spettacolare panorama dei Faraglioni illuminati dalle prime luci del giorno. A queste destinazioni ed esperienze marine si affiancano le Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experience, escursioni a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli ospiti. Dalle visite guidate ai siti iconici, alle avventure adrenaliniche, fino alle attività pensate per le famiglie, dove i più piccoli sono intrattenuti e i genitori si godono la scoperta, ogni escursione è studiata per offrire esperienze che non si possono realizzare da soli. La combinazione di itinerari “Sea & Land” crea quindi una vacanza unica nel settore, un viaggio davvero spettacolare e multisensoriale.

Tutta questa meraviglia è ora a un prezzo vantaggioso grazie alla nuova promozione commerciale, che offre fino a 300€ di sconto a cabina per le prenotazioni effettuate entro il 10 ottobre 2025, sulle crociere da novembre 2025 a settembre 2026 alla scoperta delle isole Canarie, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Grazie all’offerta, prenotando in tariffa My Cruise, All Inclusive e Super All Inclusive, si potrà godere anche di un’“acconto leggero”, di soli 100€ per persona, su tutte le crociere nel Mediterraneo di Costa Toscana e Costa Smeralda, dal 1° dicembre 2025 al 31 marzo 2026 e su tutti gli itinerari con partenza dal 1° aprile 2026 al 31 agosto 2026.

Le opportunità e i vantaggi si moltiplicano “per tre” per i Clienti fidelizzati. Infatti, per tutti i Soci C|Club, fino al 10 ottobre 2025, la promozione riserverà tripli punti “crociera” su una vasta selezione di partenze e, su quelle del Mediterraneo d’inverno, anche un bonus fino a 500€ da spendere a bordo. La promozione sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20%, e al cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.