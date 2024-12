Le mille luci di New York: un Capodanno firmato Idee per Viaggiare

Ogni metropoli ha le sue luci. E se quelle di New York sono da sempre leggendarie, quelle che si aggiungono per le festività di fine anno spingono al massimo livello il suo splendore. Non è infatti un caso che IDEE PER VIAGGIARE suggerisca un’esperienza ad hoc all’interno delle proposte di soggiorno per il Capodanno nella Grande Mela . “Una meta evergreen, adatta alle tipologie di clientela più varie, dai gruppi alle coppie fino alle famiglie, che a partire da settembre hanno incrementato significativamente le prenotazioni per le vacanze natalizie e di fine anno nella metropoli statunitense” , dichiara Liberato Esposito , product manager Stati Uniti e Canada.

Le ultime disponibilità sono per le partenze del 28 dicembre da Roma e del 29 e 30 dicembre da Milano , tutte su voli di linea in classe economy. Nel prezzo sono comprese polizza All-Risk, tasse aeroportuali e l’assistenza in loco h24.

Gli hotel che avete scelto, infatti, sono centrali e quindi perfetti per una vacanza in pieno mood newyorkese.

Sì, certamente. Desideriamo che i nostri clienti possano vivere la città e la vacanza al giusto ritmo e nella massima comodità. Per la sistemazione in 4 stelle abbiamo infatti scelto il Park Central, ideale per raggiungere rapidamente i punti nevralgici della città. Si trova di fronte alla Carnegie Hall e in pochi minuti di metropolitana permette di arrivare a Times Square, al Theatre District e al Rockefeller Center. La sistemazione in 3 stelle, disponibile ormai per la partenza da Roma del 28 dicembre e da Milano del 29 dicembre, è invece presso il The New Yorker-A Windham Hotel. La zona è quella di Times Square, vicino al Madison Square Garden. Si tratta di una struttura in stile art déco, con accesso diretto alla Penn Station e alla sua celebre pista di pattinaggio, meta obbligata per chi trascorre le festività invernali nella metropoli.

A proposito di esperienze, ci parli dell’escursione notturna nei quartieri delle luminarie natalizie.

Le Fantastiche Luci di Natale è una proposta che può fare davvero la differenza. È un’occasione speciale che permette ai viaggiatori di scoprire il volto più tranquillo di New York, percorrendo di notte i quartieri residenziali di Brooklyn, Bay Ridge e Dyker Heights; i più rinomati per le straordinarie quantità di luci e decorazioni natalizie. Gli allestimenti sono curati dai residenti, che ogni anno si sfidano in una vera e propria gara all’ultima lampadina. Certamente è un modo per immergersi a fondo nell’atmosfera festosa e colorata del natale newyorkese. Un’occasione vivamente consigliata alle agenzie che desiderano regalare ai propri clienti un’esperienza senza pari.