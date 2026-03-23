Napoleon Tour Operator: oltre 40 anni di competenza e visione dedicati al mare

Da oltre quarant’anni opera sul mercato come specialista del Mare Italia. Per questo Napoleon Tour Operator è un partner affidabile, verticale e non generalista, che ha costruito la propria identità su destinazioni mirate, conoscenza profonda del territorio e relazione diretta con le agenzie di viaggio.

“In un mercato sempre più frammentato - tiene infatti a puntualizzare Marco Rosselli, Responsabile Commerciale - la differenza la fa l’esperienza: la conoscenza delle strutture, dei fornitori, delle dinamiche stagionali e anche delle reali esigenze delle famiglie italiane. È su questo patrimonio che si fonda la solidità di Napoleon Tour Operator”.

Come stanno andando le prenotazioni per la prossima estate?

Si stanno configurando dinamiche molto interessanti. Per Elba, Toscana e Corsica la domanda risulta vivace e costante, e anche la Sardegna - pur avendo un andamento leggermente altalenante - rimane una destinazione strategica grazie alla varietà delle proposte.

A chi proponete queste mete e quali sono i servizi messi a disposizione?

Il segmento dominante si conferma quello delle famiglie, ma con una crescente articolazione nelle richieste: durata variabile del soggiorno, combinazioni più flessibili, maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo. Fra Isola d’Elba, Toscana, Corsica e Sardegna, mettiamo a disposizione dei clienti oltre 500 strutture selezionate tra hotel, resort, villaggi, residence e appartamenti che ci permettono di rispondere a ogni esigenza con soluzioni modulabili, adattabili a soggiorni brevi, settimane classiche o permanenze più lunghe. Non si tratta infatti solo di ampiezza dell’offerta ma di capacità di costruire la soluzione giusta per ogni necessità, secondo un approccio consulenziale che le agenzie riconoscono e apprezzano.

Parliamo di pricing e di servizi che fanno la differenza per la vendita del prodotto in agenzia

La garanzia di stabilità dei prezzi agevola le agenzie nella vendita. Per questo, in un contesto generale di riallineamento dei costi, Napoleon Tour Operator mantiene per la Summer 2026 una politica tariffaria sostanzialmente in linea con il 2025. A questo si aggiunge una leva commerciale concreta basata sulla flessibilità del prodotto e su offerte mirate che permettono di intercettare fasce diverse di domanda. Ricordo inoltre che le nostre quotazioni includono sempre l’assicurazione annullamento, l’assistenza continua 7 giorni su 7, tariffe traghetti con tariffa tour operator e relazione diretta, non virtuale, con i nostri incaricati.

L’esperienza che offrite è anche legata agli eventi in destinazione.

Oggi la vacanza non è solo soggiorno: è esperienza, evento, contatto con i luoghi. E la nostra forza sta proprio nell’apertura al territorio.

Ricordo a questo proposito Elbacomics, dal 24 al 26 aprile, di cui siamo partner: tre giorni di incontri con autori, workshop, spettacoli e attività dedicate al fumetto, all’illustrazione, al cosplay e alla cultura pop che coinvolgono famiglie e giovani appassionati, trasformando l’isola in un laboratorio creativo a cielo aperto.

Per la destinazione significa anticipare l’arrivo dei flussi turistici; per le agenzie questo evento rappresenta un’opportunità concreta per proporre soggiorni tematici abbinando mare, cultura e intrattenimento. Lo stesso vale per l’Elba Challenge Run, dal 28 al 31 maggio, un evento sportivo che unisce competizione podistica e valorizzazione paesaggistica, attraverso percorsi panoramici, natura incontaminata, coinvolgimento di atleti e accompagnatori. Un’iniziativa che rafforza il posizionamento dell’isola come destinazione di turismo attivo e outdoor, contribuendo in modo concreto alla destagionalizzazione.

Un messaggio per le agenzie in vista della summer?

Conosciamo le destinazioni che vendiamo e supportiamo le agenzie ogni giorno. Con una struttura solida, una programmazione focalizzata e partnership che valorizzano cultura e sport, Napoleon Tour Operator si conferma un riferimento per gli agenti che cercano un operatore affidabile, competitivo e realmente presente sul mercato.