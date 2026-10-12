Nespresso: la colazione come leva per differenziare l’offerta nell’hotellerie

La colazione non è un semplice servizio accessorio, ma un touchpoint strategico che nel 65% dei casi influisce sulla scelta della struttura¹. Il suo impatto emerge anche nella reputazione online : diverse analisi delle recensioni pubblicate dagli ospiti evidenziano come la qualità della colazione rientri stabilmente tra i principali fattori che incidono sul giudizio complessivo dell’esperienza alberghiera² . In Italia, questa rilevanza è ancora più evidente nel segmento premium. Secondo TrustYou, su oltre 1,6 milioni di recensioni relative a hotel quattro e cinque stelle, la colazione viene infatti citata nell’86% dei casi³. È, insomma, il primo vero momento di immersione nell’esperienza della struttura e uno dei ricordi che più contribuiscono alla percezione del soggiorno, influenzando soddisfazione, fidelizzazione e propensione alla raccomandazione .

All’interno di questo scenario, il caffè assume evidentemente un’importanza speciale, trasformandosi da componente dell’offerta food & beverage in un elemento centrale, che accompagna l’ospite in uno dei momenti più significativi della giornata, e non solo. Per questo Nespresso For Business è al fianco degli albergatori, supportandoli nella costruzione di un’esperienza caffè coerente con il proprio posizionamento e con le aspettative della clientela. Grazie a una offerta di oltre 20 miscele , caratterizzate da origini, profili aromatici e intensità differenti, le strutture possono infatti personalizzare il servizio e valorizzare ulteriormente la propria proposta di ospitalità.

Sempre di più, nell’hotellerie contemporanea l’ospitalità si misura nella qualità dei dettagli. Sono i piccoli gesti a definire il ricordo di un soggiorno e a contribuire all’ identità di una struttura . Tra questi, la colazione occupa un ruolo sempre più strategico: oltre a rappresentare uno dei primi momenti di contatto tra ospite e hotel, è un’occasione concreta per esprimere il livello di attenzione, cura e personalizzazione per il cliente.

Momento Black, qualità ed efficienza

Se la colazione è un’occasione strategica per distinguersi, allora è indispensabile avere la garanzia di un servizio capace di coniugare qualità, efficienza e continuità. Tre esigenze a cui Nespresso Professional risponde con Momento Black, la macchina pensata per ambienti ad alta intensità di servizio come le sale colazione. Grazie al suo design elegante e contemporaneo, si combina con un’interfaccia intuitiva che consente di selezionare con un solo tocco quattro preparazioni: Ristretto, Espresso, Lungo e Americano, oltre alla funzione acqua calda. Le elevate prestazioni e la rapidità di erogazione permettono di garantire continuità operativa e qualità costante in tazza anche durante le fasce di maggiore affluenza.

Un servizio che valorizza l’offerta

Non c’è dubbio, insomma, che in un mercato in cui gli ospiti ricercano esperienze sempre più curate e personalizzate, la colazione rappresenti concretamente un’opportunità per rafforzare il posizionamento della struttura e lasciare all’ospite un ricordo indimenticabile del soggiorno. Con Momento Black, Nespresso Professional rende tutto questo possibile e alla portata di ogni struttura ricettiva. Per Nespresso For Business, ogni soluzione è infatti progettata per trasformare l’inizio della giornata in un’esperienza di valore, coerente con l’identità della struttura e capace di trasformarsi in un piacevole ricordo per gli ospiti.