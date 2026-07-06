Nespresso Professional: esperienze multisensoriali per migliorare e rendere unica l’accoglienza in hotel

Un’esperienza gustativa dal sapore tutto italiano, e in ogni momento, dalla colazione al resto della giornata, grazie a un’offerta caffè pensata per regalare all’ospite esperienze su misura e perfettamente in linea con il concept dell’hotel. Con una scelta di oltre 20 miscele caratterizzate da origini, profili aromatici e intensità differenti, Nespresso Professional permette di diversificare il piacere della pausa caffè in funzione dei diversi momenti di consumo e delle preferenze personali, rendendo il servizio dinamico e personalizzato.
Personalizzare per distinguersi
Tra i principali driver di scelta e di posizionamento, la personalizzazione del servizio è ormai parte irrinunciabile dell’hôtellerie contemporanea. Gli ospiti non cercano infatti più solo luoghi in cui soggiornare, ma ambienti capaci di adattarsi ai propri ritmi, alle proprie abitudini e ai propri desideri, trasformando anche i gesti più semplici in momenti distintivi. In questo scenario, il caffè assume un ruolo sempre più strategico: non più servizio standard circoscritto alla colazione, ma presenza trasversale in grado di influenzare la percezione complessiva dell’ospitalità e contribuire alla definizione dell’identità della struttura. Ed è proprio sulla base di queste premesse che, seguendo una logica estesa anche alla progettazione degli spazi, Nespresso Professional permette all’hotel di integrare a tutti gli effetti il rito del caffè nell’intero percorso di soggiorno, dalle aree comuni al consumo in-room, grazie anche all’arrivo della nuova macchina Giorno Mini.
Giorno Mini, la novità che migliora il servizio in-room
Ritagliata su tempi e ritmi individuali, l’esperienza del caffè in camera è adesso ancora più piacevole grazie a Giorno Mini, la nuova macchina Nespresso Professional compatta ed essenziale progettata per integrarsi al meglio negli ambienti più raccolti. Con un semplice gesto l’ospite può scegliere in autonomia tra diverse lunghezze – dal Ristretto all’Americano – replicando il rituale ogni volta che lo desideri, con il risultato della massima qualità e senza vincoli di orario o di servizio. La possibilità di erogare anche acqua calda amplia ulteriormente l’esperienza, rispondendo alle abitudini della clientela internazionale.
Grazie a Nespresso Professional il caffè si trasforma così in una leva efficace per differenziare l’offerta e rafforzare la relazione con l’ospite: un tocco di italianità capace di trasformarsi in un segno distintivo dell’accoglienza, per un’esperienza di soggiorno che resta nella memoria.