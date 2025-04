Nicolaus: i viaggiatori italiani premiano la Tunisia

Prende il via sotto i migliori auspici il 2025 del Gruppo Nicolaus in Tunisia. Grazie all’ottimo lavoro delle agenzie, la destinazione riscuote grande interesse tra i viaggiatori italiani, attratti dalla storia, dalla natura e dalla cucina locali, sperimentabili soggiornando in alcune delle località meglio attrezzate per una perfetta vacanza di mare, sport e benessere. La Welcome Opening è prevista con partenza dall’Italia il 19 maggio alla tariffa speciale di 599 euro per persona, inclusiva di volo e soggiorno di 7 notti. Con un prezzo di apertura così accessibile, la Tunisia è davvero vicinissima!

Djerba, tra vacanze attive e relax Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa è il fiore all’occhiello della programmazione sull’isola. Uno spazio disegnato per il comfort degli ospiti più vari: coppie, famiglie, appassionati di sport. Su una soffice spiaggia fra il mare cobalto e l’ocra delle dune del deserto, è il luogo ideale per chi ama gli sport acquatici, ma anche il tennis e il golf, praticabile in ogni periodo dell’anno su un eccellente percorso a 27 buche vista mare. Altrettanto impeccabile la proposta gastronomica, che grazie alla presenza di una brigata di cucina coordinata da un executive chef italiano, mescola sapientemente sapori locali, influenze mediterranee e una selezione di proposte ispirate alla nostra cucina. L’offerta ricettiva sull’isola di Djerba comprende anche il Nicolaus Club Helios Beach. Il verde dei giardini, la bellezza della spiaggia, un magnifico acquapark cui si aggiungono dotazioni per gli sport in acqua e a terra e il servizio d’animazione firmato Nicolaus, lo rendono perfetto per soggiorni di relax in famiglia oppure per vacanze attive.

Mahdia, Città delle Due Lune È l’antica capitale del Paese, incastonata tra il golfo di Hammamet e quello di Gabès, senza dubbio uno dei tratti di mare più belli della Tunisia. Qui si può soggiornare al Nicolaus Club El Fatimi & Acquapark Mahdia, ideale per chi desidera vivere una vacanza di standard superiore e in un contesto rimasto autentico. Parzialmente rinnovato lo scorso anno nel rispetto dello stile tipico locale, è immerso in un giardino tropicale ricco di palme e fiori colorati, perfetto per ogni tipologia di turista: famiglie, coppie, gruppi di amici. Situato a solo due chilometri dal centro città, permette di scoprire l’artigianato e la gastronomia locale, di cui l’olio d’oliva rappresenta una delle massime delizie.

Trendy e dinamica Hammamet Cosmopolita per eccellenza, Hammamet è il punto in cui si incrociano mare, cultura e divertimento. Soggiornando al Nicolaus Club Nozha Beach Resort & Spa, completamente rinnovato nel 2023, si vive alla giusta distanza dall’animatissima medina e dai locali più trendy della città. Affacciato sul Mediterraneo, il resort è anche rinomato per la sua offerta wellness che include balneoterapia, idromassaggio, hammam, hydrotherapy e cabine per massaggi.