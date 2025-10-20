Simbolo di questa concentrazione di strutture di alto livello, il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer riunisce da solo tutte le infrastrutture necessarie per un evento di successo. I suoi quattro hotel (4 e 5 stelle), offrono da 40 a 332 camere, mentre le 51 sale riunioni e banchetti (7.500 mq) possono accogliere fino a 950 persone. Il tutto con attrezzature all’avanguardia, a luce naturale e spesso con vista mare, incarnando così l’eleganza della Riviera. A questa unità di luoghi si affianca un unico interlocutore per un’organizzazione e un coordinamento ottimali ma anche una gamma di attività particolarmente varia per arricchire un seminario d’eccezione: sport acquatici, golf, artigianato, benessere...

Organizzare un evento prestigioso, semplificando la logistica e garantendo un risultato unico: poche destinazioni MICE sono in grado di vincere questa sfida come sa fare Monaco. Il Principato infatti, si contraddistingue per la ricchezza e la vicinanza delle sue strutture di prestigio, che permettono di passare in pochi passi da un hotel di alta gamma a un ristorante raffinato o da uno spazio meeting modulabile a un terreno di gioco per attività personalizzate.

Così come la Salle des Étoiles, una delle più affascinanti d’Europa, inaugurata mezzo secolo fa da Joséphine Baker. Questo luogo d’eccezione, situato nel cuore dello Sporting Monte-Carlo, è pensato per ospitare eventi fuori dal comune, che si tratti di un gala privato, un meeting, una convention o una serata d’eccezione. La Salle des Étoiles può accogliere fino a 950 invitati e offrire loro un panorama unico grazie alle sue ampie vetrate, e persino una vista spettacolare sulle stelle grazie al tetto retrattile. Attrezzature uniche, capaci di lasciare un ricordo indelebile!

Una destinazione MICE accessibile sotto molti aspetti

L’attrattiva del Principato e la ricchezza delle infrastrutture del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer possono inoltre contare su un importante vantaggio: l’accessibilità. Non solo per i due paesi confinanti – Francia e Italia – ma anche ben oltre, grazie alla vicinanza dell’aeroporto di Nizza (30 minuti), sempre più connesso con il mondo. Un MICE “da cartolina”, sotto il sole – 300 giorni all’anno! – in un ambiente riconosciuto a livello internazionale per la sua sicurezza esemplare.

Lontano dai cliché talvolta associati al Principato, la destinazione è riuscita inoltre a diversificare la sua offerta e il suo pubblico, aprendosi ben oltre il solo posizionamento lusso. A maggior ragione per i seminari organizzati al di fuori dell’alta stagione: tra novembre e marzo, il Resort e l’insieme degli attori del MICE monegasco si impegnano a garantire tariffe preferenziali e un’offerta flessibile per rispondere a ogni tipo di esigenza.

“Prenota il tuo prossimo evento con un clic!”

L’esperienza di successo del Forbes Travel Guide Summit

Lo scorso febbraio, il Forbes Travel Guide Summit ha scelto il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer per ospitare un’edizione 2025 senza precedenti: la prima organizzata al di fuori degli Stati Uniti. Un’occasione per mettere in luce la capacità del Resort di accogliere eventi prestigiosi e di grande portata.

Dirigenti, proprietari ed executive del settore alberghiero, investitori, agenzie di viaggio di fascia alta e media internazionali: in totale, oltre 700 partecipanti hanno raggiunto le infrastrutture di alto livello del Principato, con sistemazione distribuita tra l’Hôtel de Paris Monte-Carlo e l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo – due strutture 5 stelle situate nel cuore della Piazza del Casino – così come al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, indirizzo iconico sul mare. Forte della sua nuova estensione, il Grimaldi Forum Monaco ha in particolare ospitato la cerimonia ufficiale di consegna dei prestigiosi premi Forbes Travel Guide.

La serata di gala ha poi permesso di puntare nuovamente i riflettori sulla Salle des Étoiles. Il gioiello monegasco ha riunito 713 ospiti per una cena d’eccezione – come testimonia la presenza del Principe Alberto II di Monaco – prima che la Salle des Palmiers prendesse il testimone, avvolta nei colori e nei ritmi di un Jimmy’z pop-up, la discoteca più emblematica del Principato.

Questo primo Forbes Travel Guide Summit esportato in Europa ha conquistato tutti i partecipanti. Al punto che gli organizzatori hanno già deciso di ripetere l’esperienza: il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer ospiterà nuovamente l’evento nel 2026!