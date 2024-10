Origini International: alle radici delle antiche e nuove civiltà. Viaggi itineranti immersivi in piccoli gruppi

Trentacinque anni trascorsi a scovare e a studiare gli angoli del pianeta in cui le antiche e più recenti civiltà hanno lasciato i segni più profondi. Profondi non soltanto per la quantità di tracce ancora oggi visibili, ma anche per l’incisività che hanno avuto nella storia umana. In ciascuno di questi luoghi Origini International ha messo radici, selezionando con cura località e persone. Siti archeologici, tradizioni culturali e religiose, natura e consuetudini gastronomiche vengono analizzati per sviluppare e programmare con vera maestria artigianale le diverse tappe dei tour; un lavoro raro e prezioso, rafforzato dalla presenza di Esperti accompagnatori che, oltre a conoscere perfettamente la destinazione, hanno solide competenze accademiche in ambito archeologico, biologico, geologico e, soprattutto, una profonda conoscenza della destinazione in cui sono stati diverse volte.

Tour per tutti, ma non per molti Estremo Oriente, Asia Centrale, Africa, Centro e Sud America: le destinazioni programmate da Origini International si trovano in luoghi del mondo in cui è possibile scoprire antiche e nuove civiltà, capaci di soddisfare le curiosità dei clienti più diversi, con il vantaggio di potere assaporare l’esperienza in gruppi ristretti, costituiti da 18-20 partecipanti al massimo. Obiettivo di ogni tour è infatti offrire una vacanza trasformativa, che offra al viaggiatore il privilegio di potersi arricchire interiormente attraverso l’esplorazione di siti millenari e non, godendo al contempo delle tradizioni tramandate nel presente e delle persone che ancora oggi sono specchio di quel passato. Le mete sono molte. Ne ricordiamo alcune. Ad esempio il Giappone, con la sua anima fortemente ancorata alle tradizioni religiose e ai rituali senza tempo, oppure la Cina, con le suggestive memorie imperiali e la possenza spirituale delle vette sacre, per poi arrivare all’Asia Centrale, dove si trovano alcune delle città più antiche del pianeta. E poi alle leggendarie città d’Africa, ai deserti e alle savane di questo continente che da millenni è culla e crocevia di popoli e civiltà. Fino ad attraversare l’oceano per approdare nelle terre del Centro e Sud America, con le imponenti tracce di Maya e Atzechi, un tempo Imperi potentissimi i cui resti sono rimasti per secoli nascosti nel folto della foresta tropicale. Ovviamente immancabili il Guatemala con le antiche rovine di Tikal e i riti maya-cattolici di Chichicastenango; le affascinanti culture indigene dell’Ecuador, il Cile con i Mohai dell’Isola di Pasqua e ancora molto altro.

Viaggi su misura con assistenza h24 Chi sceglie un viaggio Origini International ha tre possibilità. Può optare per la programmazione basata sulle partenze garantite, per gruppi da 18-20 partecipanti, non inclusive del volo e gestite in collaborazione con una rete di corrispondenti selezionati nel corso di 35 anni di attività e di esperienza sul campo, valutati in base alla conoscenza delle più minute peculiarità della destinazione. Una garanzia di sicurezza e di ottima riuscita della vacanza. Le partenze esclusive - valide anche per il Capodanno, per la Pasqua e i ponti festivi - sono invece comprensive del volo, riservate ai soli clienti Origini International e caratterizzate dalla presenza di un Esperto già in partenza dall’Italia oppure, una volta a destinazione, dalla presenza di guide locali accuratamente selezionate. Questa modalità di viaggio garantisce esperienze immersive e profonde anche grazie alla presenza degli Esperti, che suggeriscono punti di vista alternativi e affondi su tradizioni, arte, cultura e natura. Grazie all’esperienza maturata nel corso del tempo, lo staff Origini International può inoltre realizzare viaggi su misura per individuali, consigliando le soluzioni più adatte alle specifiche richieste e assicurando la massima riuscita del viaggio.