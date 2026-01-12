Pagare il soggiorno a rate? HeyLight rivoluziona il booking nell’accomodation e ottimizza i margini

Il Buy Now Pay Later entra nel turismo e cambia le regole del gioco. Sempre più viaggiatori cercano flessibilità nei pagamenti e gli operatori dell’hospitality scoprono che questa leva non solo aumenta le prenotazioni ma riduce il rischio di cancellazioni e protegge i margini. A guidare la trasformazione del comportamento d’acquisto è HeyLight, la soluzione di Compass Banca pensata per hotel, catene alberghiere, B&B, villaggi turistici e short-term rentals. “Per il settore hospitality - spiega Luca Lambertini, HeyLight Director - offriamo una soluzione smart e semplice, ideale per il mercato internazionale e integrabile con i sistemi digitali più diffusi tra le strutture alberghiere. Queste ultime possono così facilmente intercettare i viaggiatori che pianificano con largo anticipo”.

Perché BNPL conquista il turismo

Il 38% dei clienti dichiara che senza la possibilità di rateizzare il pagamento non avrebbe concluso la prenotazione, mentre il 60% segnala che grazie a questa opportunità ha scelto servizi di fascia superiore. A rivelarlo sono i dati dell’Osservatorio Compass, che confermano come per il settore del turismo il pagamento dilazionato non sia più un optional ma una vera e propria leva strategica. L’impatto sul business degli operatori è significativamente vantaggioso: le strutture che hanno adottato la soluzione HeyLight hanno infatti registrato un incremento delle prenotazioni e una maggiore capacità di attrarre nuovi target di clienti.

Come funziona HeyLight per l’hotellerie

Il sistema è semplice e immediato: l’importo della prenotazione viene suddiviso in quote mensili, calcolate in base al tempo che separa la prenotazione dal check-in, mentre il saldo si completa entro l’arrivo in struttura, senza interessi né costi aggiuntivi. Il pagamento può avvenire tramite carta di credito, debito o prepagata e il sistema è integrabile con i principali booking engine: tutto questo rende il funnel rapido e privo di complessità.