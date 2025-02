Report Retex China: l’Italia sul podio delle destinazioni più richieste dal turismo cinese

Si trattiene più a lungo, dimostra maggiore curiosità per le mete non iconiche e uno spiccato interesse per le attività outdoor, per i grandi eventi legati a Sport e a Fashion, per i luoghi protagonisti di serie tv e short dramas. Questo, in sintesi, il profilo aggiornato del viaggiatore cinese diretto in Europa e in Italia; un target in forte ripresa, che nel nostro Paese è quasi totalmente tornato ai volumi di traffico pre-pandemici, grazie anche all’apertura di nuove rotte aeree, all’istituzione di servizi di accoglienza ad hoc negli aeroporti e allo sviluppo delle piattaforme per la vendita della biglietteria ferroviaria necessaria per spostarsi attraverso la penisola. A segnalarlo è il recentissimo Travel Destination Report 2024 di Retex China, aggiornato con cadenza trimestrale e scaricabile integralmente.

Cresce la reputazione sui social media

Il rinato desiderio di visitare l’Europa è riscontrabile anzitutto sul web, come spiega Roberta Zito, Business Development Manager China di Retex: “Il 2024 ha visto un incremento significativo dell’interesse per le destinazioni europee tra i turisti cinesi, con Francia, Regno Unito e Italia che si distinguono per numero di menzioni ricevute sulle piattaforme social. In particolare - aggiunge Zito - la Francia ha dominato la classifica grazie all’eco internazionale delle Olimpiadi di Parigi 2024, che l’hanno resa un vero e proprio ‘hot topic’ sui social cinesi. La passione per l’avventura e le esperienze outdoor ha invece spinto mete come l’Islanda e la Svizzera in cima alle preferenze, mentre l’Italia continua ad attrarre per l’offerta culturale e per il Fashion. È anche interessante notare come la demografia dei viaggiatori cinesi attivi sui social si stia espandendo, includendo non solo i giovani adulti, ma anche la generazione over 50, con Xiaohongshu e Douyin come piattaforme preferite per condividere esperienze di viaggio”.

Alta Moda e Olimpiadi trainano l’interesse per l’Italia

L’alta moda e il grande appuntamento con le Olimpiadi Milano-Cortina nel 2026 calamitano l’interesse per il capoluogo lombardo e per il resto della Regione, dove, nel 2024, si è registrato un significativo incremento di presenze rispetto all’anno precedente, “con una forte localizzazione su Milano, ma con una chiara tendenza di crescita rilevata anche su altre aree, in particolare quelle dei Laghi, con i territori di Varese, Como e Brescia”, precisa Michele Sebastiano Barca, Dirigente Struttura Gestione delle agevolazioni, Innovazione digitale e Dati, Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Non è infatti un caso che, nella strategia di promozione del turismo internazionale, la Cina si confermi uno dei principali mercati-target per la Lombardia, “anche perché - prosegue Barca - il turista cinese si colloca ai primi posti per capacità di spesa. Per questa ragione stiamo lavorando per realizzare azioni di promozione mirate che ci permetteranno di consolidare il posizionamento come destinazione turistica di riferimento per il viaggiatore cinese diretto in Italia e in Europa”.