Roma Fiumicino da record: tra i primi 10 aeroporti meglio connessi al mondo

Il 2024 si conferma l’anno dei record per l’aeroporto di Roma Fiumicino: grazie all’ampio network di oltre 230 destinazioni collegate direttamente in tutti e 5 i continenti, il Leonardo da Vinci, per la prima volta nella storia, entra nella classifica dei 10 aeroporti meglio connessi al resto del mondo (fonte Cirium).

Nel corso dell’anno, è stato battuto anche ogni record in termini di traffico passeggeri: lo scalo romano ha infatti superato la soglia di 180.000 viaggiatori transitati in un solo giorno (lunedì 19 agosto) e di 5 milioni di passeggeri sia a luglio che ad agosto.

Nei primi 8 mesi dell’anno, la crescita del traffico è stata del 25% rispetto al 2023, con il lungo raggio che ha guidato lo sviluppo (+39%).

Le previsioni per l’anno in corso e quelle per il 2025 sembrano confermare lo scenario positivo, caratterizzato anche dal Giubileo che incrementerà ulteriormente l’attrattività globale della Capitale e a favore dello sviluppo e dell’economia del Paese.