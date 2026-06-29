Savhotel Mantegna Padova: la rinascita di un hotel iconico per il turismo leisure internazionale

L’intervento ha interessato l’intero edificio, dalle 190 camere agli spazi dedicati al business e alla convivialità, dando vita ad un ambiente coerente e armonico, dove linguaggio estetico, qualità dei materiali e funzionalità dialogano con equilibrio. Il risultato è un hotel capace di interpretare le esigenze del viaggiatore contemporaneo sia leisure sia business, valorizzato da una posizione strategica, adiacente a Padova Congress Centre, a pochi minuti dal centro storico e ben collegata ai principali poli del Veneto, tra Venezia, Verona e Vicenza.

Un progetto che mette al centro spazio, luce e materia

Le camere sono state ripensate come ambienti intimi e calibrati, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un’esperienza di soggiorno equilibrata. Le diverse tipologie – standard, superior, deluxe, family, suite e sky suite – si distinguono per un uso attento dei materiali, palette cromatiche contemporanee e arredi di pregio, selezionati per coniugare eleganza, durata e comfort. Le finiture, curate nei dettagli, dialogano con un progetto illuminotecnico studiato per valorizzare volumi e superfici, accompagnando i diversi momenti della giornata.

Le aree comuni seguono lo stesso approccio, configurandosi come spazi accoglienti e versatili, pensati per favorire relazioni, lavoro e relax. La scelta degli arredi di alta qualità contribuisce a definire un’atmosfera sofisticata ma accessibile, in cui ogni elemento è parte di un disegno complessivo coerente. Al 12° piano, il Ristorante Parnaso si apre come una quinta panoramica sulla città: uno spazio elegante, dove interior e vista esterna si integrano in un’esperienza immersiva. La proposta gastronomica, radicata nella stagionalità e nella tradizione veneta, rafforza il legame con il territorio, trasformando ogni momento conviviale in un racconto autentico della destinazione. Al 13° piano il rooftop si configura come un vero e proprio spazio esperienziale: una terrazza urbana attrezzata per eventi, aperitivi e momenti di pausa, dove il paesaggio di Padova diventa parte integrante dell’esperienza. Accanto, una nuova fitness room essenziale e contemporanea completa l’offerta dedicata al benessere. I servizi – lounge bar, boardroom, garage privato, coffee station e connessione Wi-Fi – sono integrati con discrezione ed efficienza, contribuendo a un’esperienza di soggiorno continua e senza interruzioni. Il centro congressi, ampliato fino a nove sale meeting, rafforza la vocazione dell’hotel come hub per eventi e incontri professionali.