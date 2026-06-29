Savhotel Mantegna Padova: la rinascita di un hotel iconico per il turismo leisure internazionale

Savhotel Mantegna Padova, protagonista di un importante intervento di riqualificazione avviato a novembre 2025 e conclusosi a fine maggio 2026, ha visto un profondo ridisegno della propria identità, reinterpretando in chiave contemporanea il concetto di accoglienza urbana.
L’intervento ha interessato l’intero edificio, dalle 190 camere agli spazi dedicati al business e alla convivialità, dando vita ad un ambiente coerente e armonico, dove linguaggio estetico, qualità dei materiali e funzionalità dialogano con equilibrio. Il risultato è un hotel capace di interpretare le esigenze del viaggiatore contemporaneo sia leisure sia business, valorizzato da una posizione strategica, adiacente a Padova Congress Centre, a pochi minuti dal centro storico e ben collegata ai principali poli del Veneto, tra Venezia, Verona e Vicenza.
Un progetto che mette al centro spazio, luce e materia
Le camere sono state ripensate come ambienti intimi e calibrati, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un’esperienza di soggiorno equilibrata. Le diverse tipologie – standard, superior, deluxe, family, suite e sky suite – si distinguono per un uso attento dei materiali, palette cromatiche contemporanee e arredi di pregio, selezionati per coniugare eleganza, durata e comfort. Le finiture, curate nei dettagli, dialogano con un progetto illuminotecnico studiato per valorizzare volumi e superfici, accompagnando i diversi momenti della giornata.
Le aree comuni seguono lo stesso approccio, configurandosi come spazi accoglienti e versatili, pensati per favorire relazioni, lavoro e relax. La scelta degli arredi di alta qualità contribuisce a definire un’atmosfera sofisticata ma accessibile, in cui ogni elemento è parte di un disegno complessivo coerente. Al 12° piano, il Ristorante Parnaso si apre come una quinta panoramica sulla città: uno spazio elegante, dove interior e vista esterna si integrano in un’esperienza immersiva. La proposta gastronomica, radicata nella stagionalità e nella tradizione veneta, rafforza il legame con il territorio, trasformando ogni momento conviviale in un racconto autentico della destinazione. Al 13° piano il rooftop si configura come un vero e proprio spazio esperienziale: una terrazza urbana attrezzata per eventi, aperitivi e momenti di pausa, dove il paesaggio di Padova diventa parte integrante dell’esperienza. Accanto, una nuova fitness room essenziale e contemporanea completa l’offerta dedicata al benessere. I servizi – lounge bar, boardroom, garage privato, coffee station e connessione Wi-Fi – sono integrati con discrezione ed efficienza, contribuendo a un’esperienza di soggiorno continua e senza interruzioni. Il centro congressi, ampliato fino a nove sale meeting, rafforza la vocazione dell’hotel come hub per eventi e incontri professionali.
Il nuovo punto di riferimento per il turismo a Padova
Oltre alla trasformazione fisica, il progetto si distingue per un modello gestionale diretto, dove proprietà e gestione coincidono. Questo approccio garantisce coerenza, attenzione al dettaglio e una visione chiara del posizionamento della struttura.
Per il mercato turistico, Savhotel Mantegna Padova parte del gruppo Savhotel, si propone come un indirizzo capace di intercettare flussi diversificati: dal viaggiatore leisure alla scoperta di una città d’arte sempre più dinamica , al segmento business legato a soggiorni di lavoro, eventi e congressi. La qualità degli spazi, l’impiego di arredi di pregio e la solidità organizzativa lo rendono un interlocutore affidabile per agenzie e tour operator, contribuendo a rafforzare l’attrattività complessiva della destinazione Padova all’interno dell’offerta veneta.