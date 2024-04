Scoprite la Sicilia e la Sardegna ai Mangia’s Resorts & Clubs

La Sicilia e la Sardegna, isole ricche di storia, cultura vibrante e paesaggi meravigliosi, sono destinazioni turistiche senza rivali. Con la nuova stagione 2024 alle porte, è il momento perfetto per pianificare una vacanza in Sicilia o Sardegna e godere dell’indimenticabile autentica vacanza italiana in riva al mare.

Mangia’s offre soggiorni sia in Resort che in Club, in destinazioni ideali per turisti alla ricerca dell’autentica vacanza italiana. Con ben 13 Resort e Club in Sicilia e Sardegna, l’esperienza di viaggio diventa ancora più speciale.

Ogni Resort e Club conserva la sua identità, influenzata dal territorio in cui si trova e dalla sua storia, cultura e tradizione. Ma al tempo stesso, c’è l’inconfondibile firma Mangia’s che distingue e unisce tutte le strutture: comfort, paesaggi stupendi, panorami mozzafiato, mare cristallino, spiagge sabbiose o rocciose, taste experience uniche e una vasta gamma di servizi che includono piscine, SPA, attività sportive, intrattenimento e molto altro. Per i più giovani, ci sono i Kids Club e Junior Club, mentre per gli adulti c’è il Mangia’s Sunset Wave e il Mangia’s Sunset Ritual, il momento dell’aperitivo al tramonto.

Che tu sia alla ricerca di relax totale o di avventura, Mangia’s Resorts & Clubs offrono tutto quello che desideri. Le escursioni ti permettono di scoprire le zone circostanti e le città vicine ai Resort, mentre il relax è sempre garantito dalle strutture di classe con piscine per tutte le età e spiagge incantevoli. Mangia’s assicura a tutti gli ospiti un soggiorno su misura, emozionante e rilassante, anno dopo anno.

Siete pronti? Mangia’s vi aspetta!