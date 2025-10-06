SIAP accelera con S4BT: tutte le novità al TTG 2025

SIAP presenta al TTG 2025 il nuovo Atlante Plus: gestionale che centralizza pratiche, contabilità e documenti. L’ERP storico delle agenzie si rinnova con un’interfaccia rinnovata, workflow ottimizzato e dashboard personalizzabili per una gestione più fluida e ottimizzata.

Debutta anche l’Help Desk Contabile. Un servizio che affiancherà le agenzie su registri IVA, liquidazioni periodiche, annullamenti e procedure contabili complesse. “I problemi contabili possono diventare veri blocchi operativi proprio nei momenti critici. Con l’Help Desk vogliamo offrire risposte rapide e concrete, affiancando le agenzie senza sostituire il commercialista”, spiega Valentina Rosa, Responsabile Methodica di Siap. Il lancio seguirà una strategia di rilascio graduale: solo poche agenzie nella fase pilota potranno accedere al servizio richiedendo una demo esclusiva al TTG (Pad. A3, Stand 339).

L’ingresso in S4BT accelera anche altri investimenti in ricerca e sviluppo, con tante novità che saranno rilasciate nei prossimi mesi, pensate per semplificare il lavoro quotidiano degli operatori e accompagnarli in una trasformazione tecnologica concreta e sostenibile.

“La nostra sfida è una crescita che unisce tradizione e innovazione, senza snaturare i valori che ci hanno portato dove siamo oggi”, afferma Davide Rosi, CEO di Siap by S4BT.



Scopri tutte le novità SIAP nella pagina dedicata al TTG Travel Experience.