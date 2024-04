SmartGDS: come dare una spinta alla propria agenzia di viaggi

Ogni agente di viaggio sa bene quanto sia importante poter contare su strumenti di vendita performanti che contribuiscano al successo della propria attività. SmartGDS, la più completa piattaforma di prenotazione e pacchettizzazione basata su intelligenza artificiale, lo sa altrettanto bene e ha messo a punto tecnologie e servizi che tutte le agenzie dovrebbero utilizzare.

Una banca letti di oltre un milione e mezzo di hotel in tutto il mondo, dinamyc packaging istantaneo basato su AI, ancillary e numerosi plus distribuiti gratuitamente agli agenti di viaggi. Tra questi, un sito internet dinamico collegato al proprio back office, la vendita online dei propri pacchetti, assistenza in italiano H24, biglietteria aerea di linea e tariffe NDC con remunerazione ai più alti livelli di mercato.

Attivazione immediata e sito web in 24 ore senza alcun costo. SmartGDS è il meglio che un’agenzia di viaggi possa utilizzare oggi, con tariffe che competono egregiamente con l’online.

Scopri di più qui