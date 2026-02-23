SoFly Tour Operator: con la vision New Classic siamo ancora più vicini alle agenzie

New Classic è la vision che d’ora in poi guiderà strategie e operatività di SoFly Tour Operator. Sul mercato da gennaio 2025, la business unit capitanata dal CEO Salvatore Cerbone, vanta un patrimonio professionale solido, che facendo tesoro delle esperienze precedentemente maturate nel settore dai diversi componenti del team, lavora quotidianamente per allineare il ruolo del tour operator agli strumenti e alle logiche di mercato contemporanee. A confermarlo è Alberto Giorgio, direttore commerciale di fresca nomina ma con una carriera più che trentennale alle spalle. “Il concept New Classic - spiega - si ispira all’idea tradizionale della figura del tour operator, votato completamente al b2b e focalizzato sulle agenzie di viaggi e sulla risoluzione delle loro esigenze. Tutto questo è possibile grazie a una conoscenza capillare delle dinamiche di mercato e all’utilizzo delle tecnologie più evolute attualmente a supporto delle vendite e del trade”.

I vantaggi SoFly per le agenzie Mettere gli agenti nelle condizioni di lavorare al meglio è il primo obiettivo di SoFly. “A incominciare dal sito - sottolinea Giorgio - che consente di prenotare e rivendere pacchetti completi di voli di linea, anche low cost, e charter attraverso la presenza integrata di SimpleFly”. Questo sistema, strutturato come consolidatore aereo, è infatti abilitato all’operatività grazie alla certificazione IATA del gruppo, ed è solo uno dei molti vantaggi offerti alle agenzie. Con SoFly gli agenti possono infatti accedere alle migliori condizioni anche ad un’ampia scelta di prodotti di fascia medio-alta. “Un segnale concreto - rimarca il direttore commerciale - della forza del gruppo e della sua capacità di garantire al cliente finale uno standard qualitativo elevato, che si esprime anche nella capacità di disegnare con grande cura pacchetti tailor made”.