SoFly Tour Operator: per le agenzie più destinazioni e una piattaforma per ottimizzare le vendite

Una crescita programmata in ogni minimo dettaglio, per posizionarsi sul mercato in modo incisivo già a partire dal primo anno di attività. È quanto si propone SoFly Tour Operator, da marzo presente sul mercato con un’ampia rosa di mete e di prodotti: dal mare italiano all’Egitto, dalla Turchia al lungo raggio per le occasioni speciali. “In ogni destinazione – precisa il direttore commerciale Marco Strazzullo – garantiamo un’accurata selezione di hotel e una programmazione charter opportunamente ragionata. Questo ci permette di offrire alle agenzie pacchetti volo+hotel vantaggiosi, senza naturalmente escludere soluzioni tailor made di qualità”. Per accedere alla programmazione, gli agenti possono utilizzare la piattaforma SoFly, creata per agevolare e ottimizzare le vendite. “È uno strumento – spiega Strazzullo – che consente di risparmiare tempo, evitando lunghe ricerche. Chi si registra può avere sempre tutto sotto controllo: pacchetti, offerte, locandine e disponibilità costantemente aggiornate. Una serie di vantaggi che permettono di proporre ai clienti soluzioni competitive”.

Il mare italiano L’offerta ricettiva SoFly per i clienti che desiderano trascorrere l’estate sulle spiagge della nostra penisola comprende villaggi, residence e hotel selezionati con estrema cura. “Oltre al mare della Sicilia e della Sardegna abbiamo in catalogo alcune tra le più rinomate località costiere della Puglia, della Calabria, della Campania e della Basilicata”, puntualizza il direttore commerciale, aggiungendo che il Mare Italia rappresenta per il tour operator un trampolino importante, “una proposta - dice - su cui le agenzie ci hanno seguito da subito, grazie all’ampio ventaglio di proposte con ottimi prezzi e buone marginalità. Ne è un esempio Lampedusa, in programma con volo da Napoli, Milano e Forlì e partenze settimanali garantite da giugno ad agosto”.

Egitto e Turchia, mete in crescita Il prodotto mare rappresenta un punto di forza anche nella programmazione estera SoFly. “La presenza negli aeroporti di Milano, Verona, Roma, Napoli e Bari, ci ha permesso di avere già in questi primissimi mesi di attività un’ottima risposta sia per l’Egitto, con Sharm el-Sheikh, che per la Turchia, con Bodrum”, precisa Strazzullo, segnalando al contempo un buon interesse anche per l’Egitto classico, presente in piattaforma sin da ora con un’anteprima della programmazione invernale 25-26.