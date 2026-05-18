SoFly Tour Operator, verso la summer 2026. Per le agenzie, programmazione dinamica e aggiornamento continuo

Dopo un primo anno di attività di segno decisamente positivo, per rafforzare ulteriormente il proprio supporto agli agenti di viaggio SoFly sta lavorando per consolidare la propria presenza sul mercato a partire dalla rete commerciale . “ Il nostro obiettivo – spiega Alberto Giorgio – è renderla ancora più ampia e capillare, in modo che il nostro brand possa diventare un punto di riferimento stabile per il trade italiano ”. Un traguardo che il tour operator intende raggiungere anche attraverso un articolato programma di formazione e aggiornamento comprendente fam trip e collegamenti live con le diverse destinazioni utili ad approfondire la conoscenza diretta del prodotto.

Forte di un portfolio in espansione che ad oggi conta 350 agenzie, il tour operator SoFly - nato all’inizio del 2025 all’interno del gruppo guidato da Salvatore Cerbone come naturale evoluzione dell’esperienza maturata negli anni con Trepuntozero TN - ha da sempre basato il proprio modello di business sulla programmazione dinamica . “ Un approccio - puntualizza Giorgio - che premia, perché consente alle agenzie di rimodulare velocemente l’offerta in base alla domanda, diversificando le destinazioni e garantendo disponibilità e competitività grazie ad accordi ed allotment anticipati ”.

La costante trasformazione dello scenario geopolitico modifica continuamente il quadro dell’offerta turistica estiva. I clienti si aspettano quindi dalle agenzie risposte più che mai flessibili, rapide e certe. “Si tratta di una congiuntura molto particolare – dichiara Alberto Giorgio, direttore commerciale SoFly – in cui è più che mai importante offrire agli agenti la possibilità di personalizzare le proposte, costruendo pacchetti su misura attraverso la combinazione veloce ed efficiente di voli, hotel ed esperienze ” .

New Classic: oltre il dynamic packaging

In perfetto equilibrio tra evoluzione tecnologica e centralità del cliente, il concept New Classic sviluppato da SoFly si spinge oltre il dynamic packaging tradizionale. “L’agente non parte da zero, ma da proposte già strutturate modificabili in pochi click“, puntualizza il direttore commerciale, ricordando che “le combinazioni sono impostate su logiche di coerenza e non soltanto di prezzo, che tengono conto del target e delle esperienze maggiormente in linea con le diverse aspettative dei viaggiatori”. Tutto questo sulla base delle effettive disponibilità, verificabili in tempo reale su piattaforme proprietarie che sono parte di un ecosistema digitale pensato proprio per accorciare la distanza tra prodotto, distribuzione e cliente finale. “A differenza dei modelli puramente dinamici – tiene inoltre a precisare Giorgio – SoFly mantiene sempre il controllo sulle strutture, che vengono selezionate direttamente, sui partner, di cui verifichiamo personalmente l’affidabilità, e sugli standard qualitativi di prodotti e servizi. La logica è aggiungere alla componente “new”, data dalla tecnologia, la componente “classic”, di verifica e di controllo del prodotto, indispensabili per tutelare il trade e il cliente finale”.

Dal Mare Italia al lungo raggio

Itinerari culturali e tour alla scoperta delle destinazioni più interessanti del continente europeo, insieme a un ampio ventaglio di proposte per chi sceglie di trascorrere le vacanze in Grecia, sul Mar Rosso oppure in Turchia. A questa programmazione focalizzata sul medio raggio da sempre presente nella propria offerta, SoFly aggiunge e potenzia l’offerta domestica e di lungo raggio.

Oceano Indiano, Oriente, Caraibi e Stati Uniti formano il portfolio destinato ai viaggiatori che desiderano spingersi oltre i confini del nostro continente, mentre per chi preferisce restare entro il perimetro nazionale il tour operator ha inserito la programmazione Mare Italia con soluzioni di accoglienza diversificate in hotel oppure in villaggi di dimensioni contenute e in grado di garantire quell’attenzione per il cliente alla base del valore di marca SoFly. “Indipendentemente dalla destinazione, desideriamo offrire un prodotto riconoscibile e coerente che aiuti le agenzie a sviluppare non solo un vantaggio competitivo ma anche a rafforzare la propria reputazione e a consolidare la fiducia del cliente finale”, conclude Alberto Giorgio.