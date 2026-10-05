Sole, sorrisi e nuovi mondi da esplorare. Scopri i nuovi resort Bahia Principe a Tenerife, Punta Cana e Giamaica

Bahia Principe Explore: dove i ricordi più belli nascono insieme.

Questo inverno tre splendidi resort Bahia Principe Explore si presentano completamente rinnovati, pronti ad accogliere famiglie e amici alla ricerca di momenti indimenticabili al sole.

Bahia Principe Explore nasce per far vivere le vacanze in piena libertà, condividendo esperienze, divertimento e momenti di qualità con le persone che contano di più. La formula all inclusive si combina con spazi e attività pensati per stare insieme e creare ricordi che durano nel tempo.

Gli ospiti possono scegliere tra i paesaggi vulcanici di Tenerife, le spiagge caraibiche di Punta Cana e l’atmosfera autentica della Giamaica, ognuna con una personalità unica.

Bahia Principe Explore Costa Adeje: un hotel con l’anima di Tenerife

Affacciato sull’Oceano Atlantico nel sud di Tenerife, questo resort rinnovato si ispira alla cultura guanche e alla natura delle Canarie. Piscine panoramiche, splash park, miniclub e una proposta gastronomica internazionale permettono di scoprire l’isola attraverso i suoi sapori, la sua cultura e le sue radici.