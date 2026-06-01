Sudafrica, safari oltre il lusso: i viaggiatori cercano esperienze trasformative

I safari stanno attraversando una profonda trasformazione, con i viaggiatori che cercano sempre più esperienze più profonde e significative che vadano oltre le tradizionali game drive e le sistemazioni di lusso. In tutto il continente, i viaggi immersivi, il turismo legato alla conservazione e le esperienze educative stanno diventando alcune delle tendenze in più rilevanti.

Come afferma Anton Lategan, Managing Director di EcoTraining, società di formazione di guide e ranger fondata nel 1993 a Nelspruit (Mpumalanga), “il lusso è diventato qualcosa di generico; ciò che ai viaggiatori manca — e che cercano attivamente — è la possibilità di imparare, comprendere e vivere nuove avventure. Conservazione ed educazione offrono qualcosa in più: significato, prospettiva e una connessione più profonda con i luoghi”.

Lo confermano i “Conservation Safari” di Thanda Safari Lodge nel nord del KwaZulu-Natal che includono tracking di rinoceronti e ghepardi, partecipazione ai game count e supporto ai progetti scientifici sul campo, con la possibilità di affiancare ranger e team di ricerca in operazioni di monitoraggio della fauna. Allo stesso modo, lungo la costa dell’iSimangaliso Wetland Park, Thonga Beach Lodge e Kosi Forest Lodge invitano gli ospiti a partecipare ad attività di tracciamento delle tartarughe, birdwatching e passeggiate formative nella foresta.

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