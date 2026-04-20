Summer 2026: nella programmazione del Gruppo Nicolaus entra il Valtur Sardegna Eos Costa Rei

Destinazione iconica e massima libertà per gli ospiti. Il Valtur Sardegna Eos Costa Rei ha tutte le caratteristiche per ritagliarsi un posto di eccellenza all’interno della programmazione 2026 del Gruppo Nicolaus. L’acquisizione risale alla fine dello scorso anno e conferma la volontà da parte del brand di potenziare gli investimenti in Sardegna, meta cardine del prodotto Mare Italia. “Questa prestigiosa new entry – spiega Isabella Candelori, direttrice commerciale trade Italia – ci consente di proporre un prodotto upscale, distintivo e unico nel panorama dell’ospitalità del Sud Sardegna, capace di coniugare autenticità, lifestyle e qualità dell’esperienza”. A partire dalla nuova formula di ristorazione, improntata agli standard della resortistica internazionale, che lascia agli ospiti la libertà di provare diversi outlet ristorativi e consumare i pasti negli orari più graditi, sempre con la garanzia di menù basati su un’attenta scelta delle materie prime che raccontino l’unicità del territorio, senza dimenticare delle interessanti suggestioni della cucina orientale.

Nel cuore di una natura imponente e preservata L’atmosfera che si respira al Valtur Sardegna Eos Costa Rei è quella di un autentico borgo sardo, con le case in pietra immerse in un parco privato di tre ettari e la macchia mediterranea che scende a lambire la spiaggia di Piscina Rei, tra le più spettacolari della costa meridionale dell’isola. Uno scenario naturalistico strepitoso e accuratamente preservato, con dune incontaminate e specchi d’acqua popolati dai fenicotteri rosa. Una presenza preziosa, che accentua l’unicità del resort e rimarca un’attenzione per l’ambiente costante, dimostrata anche dalle politiche di riduzione degli sprechi e di differenziazione dei rifiuti.

Lo stile locale fra tradizione e comfort Indicato soprattutto per coppie e giovani famiglie, il Valtur Sardegna Eos Costa Rei dispone di 130 camere arredate in stile sardo e suddivise tra piano terra e primo piano. Tre le tipologie di sistemazione: la tipologia Comfort, fino a 4 posti letto anche in camere comunicanti; la tipologia Superior, fino a 4 posti letto in camere più ampie e di più recente costruzione, e infine la tipologia Deluxe – la più vicina alla spiaggia – con camere fino a 4 posti letto appena ristrutturate, tutte al primo piano e con vista mare. La dotazione per le camere Deluxe include anche una macchina per l’espresso e relative cialde, accappatoio, ciabattine e prima fornitura analcolica del minibar. Tutte le tipologie di camera prevedono servizi con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, minifrigo e cassetta di sicurezza.

Una nuova formula Food ampia e contemporanea La centralità dell’ospite, prioritaria per il Gruppo Nicolaus, ha favorito anche l’evoluzione dell’offerta ristorativa del Valtur Sardegna Eos Costa Rei. Grazie alla formula di vacanza in mezza pensione, è possibile ora usufruire liberamente di un’offerta varia, sempre accessibile e contemporanea. Al ristorante centrale con vista mare - aperto a colazione e a cena - e al fresco snack bar in spiaggia ideale per pranzi veloci à la carte e a bordo mare, si aggiunge quest’estate l’Eos Garden, il nuovo grill bistrot à la carte, con apertura dalle 12:00 alle 22:00. Dalle prime ore del pranzo e per tutto il pomeriggio, l’Eos Garden offre una ricca selezione di proposte, progettata per gli ospiti che desiderano seguire i propri ritmi senza il vincolo dei turni prestabiliti. L’atmosfera cambia al calar del sole, quando ha inizio il servizio pizzeria, sempre incluso nel soggiorno.