Trasforma ogni prenotazione in valore reale

Nel dinamico mondo dell’odierna distribuzione alberghiera, la scelta del partner tecnologico non si basa più solamente sulla competitività delle tariffe, ma anche sul valore aggiunto che la collaborazione sarà in grado di restituire all’agente di viaggio. Yanolja Go Global (YGG), player globale con una storia ormai consolidata, alza l’asticella del settore con GOLD, l’esclusivo programma fedeltà progettato per premiare concretamente la partnership quotidiana con i professionisti del turismo.

Un sistema di accumulo universale e trasparente

La filosofia alla base di GOLD è semplice: ogni singola prenotazione conta. A differenza di altri programmi, non esistono esclusioni o eccezioni: ogni booking effettuato sulla piattaforma contribuisce direttamente all’accumulo di punti, trasformando il lavoro dell’agente in valore tangibile.

Il programma si articola su un sistema a 5 livelli (Tiers), assegnati automaticamente in base al volume di prenotazioni registrato nei 12 mesi precedenti. Questo meccanismo permette alle agenzie di crescere costantemente all’interno del programma, sbloccando vantaggi sempre maggiori man mano che la collaborazione si consolida.

La rivoluzione del riscatto: dai premi alla cassa

Il vero punto di forza di GOLD risiede nella sua estrema flessibilità. I punti accumulati hanno una validità di 24 mesi e possono essere utilizzati attraverso due canali principali:

1. Pagamento diretto in piattaforma: Gli agenti possono utilizzare i punti Gold per pagare direttamente le proprie prenotazioni realizzate all’interno del sistema YGG. Questa funzione permette di abbattere i costi delle pratiche, migliorando istantaneamente il margine dell’agenzia.

2. Il Marketplace Globale: Per gratificarsi con un premio tangibile c’è a disposizione un vasto catalogo con migliaia di opzioni, che spaziano tra servizi di viaggio, gift card, prodotti esclusivi, esperienze o possibilità di riscatto di miglia aeree.

Controllo totale e semplicità d’uso

La gestione del programma è stata integrata direttamente all’interno del proprio accesso- agenzia sul portale, così da assicurare un processo intuitivo e senza inutili doppi passaggi. Dal cruscotto “Stato Account” in homepage, l’agente può monitorare in tempo reale il proprio saldo punti, visualizzare lo storico dettagliato e accedere al marketplace con un solo clic.

Il programma offre tre diverse modalità di controllo per gli amministratori, che possono così definire la strategia di riscatto più adatta agli obiettivi della propria organizzazione (siano i premi destinati al team, ai clienti o all’agente stesso).

Come iniziare

L’attivazione è immediata: le agenzie non ancora iscritte possono registrarsi al programma GOLD direttamente dalla propria area riservata sul sito www.goglobal.travel.

Con l’avvento di GOLD, Yanolja Go Global aggiunge un ulteriore tassello sul proprio percorso, volto a creare un vero e proprio ecosistema di crescita per i propri partner: ogni vendita al cliente finale assume valore, generando un ritorno economico tangibile, diretto e personalizzabile. È tempo di dare più valore ad ogni tua prenotazione.

--------------------------------------------------------------------------------

Contatta il tuo sales manager di riferimento per scoprire come massimizzare i vantaggi del programma GOLD