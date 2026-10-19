Travel Angels: una squadra di professionisti al fianco dei consulenti di viaggio h24

La libertà di organizzare il proprio lavoro e la tranquillità di avere qualcuno su cui contare. È su queste basi che Deborah Rainis ha fondato Travel Angels nel 2022, dopo aver vissuto in prima persona il mestiere di agente di viaggi e consulente. Un progetto cresciuto fino a coinvolgere 120 consulenti, mantenendo al centro il rapporto tra le persone e il sostegno quotidiano della sede.
Partiamo dall’inizio. Che cosa volevi costruire quando hai fondato Travel Angels?
Una realtà nella quale avrei voluto lavorare io stessa. Sono stata agente di viaggi e consulente, conosco le soddisfazioni di questo mestiere e i momenti in cui senti tutto il peso della responsabilità verso il cliente. Avere qualcuno con cui confrontarti, che conosca il tuo lavoro e ti aiuti a trovare una soluzione, può fare una grande differenza.
Travel Angels è nata insieme a professionisti che volevano rimettersi in gioco. Volevo che avessero la libertà di esprimere le proprie capacità e la tranquillità di sapere che alle loro spalle c’era una squadra. È questo il rapporto che continuiamo a costruire con chi entra a farne parte.
In pochi anni avete raggiunto risultati importanti. Come riesci a mantenere un rapporto personale con una squadra che cresce?
Già nel 2025 abbiamo raggiunto quasi 20 milioni di euro di venduto in un solo anno, ad appena quattro anni dall’inizio dell’attività. Un traguardo costruito con il lavoro dei consulenti e delle persone in sede, che ci ha permesso di investire e dare basi sempre più solide all’azienda. Ma ciascuno dei nostri 120 consulenti ha una storia, delle ambizioni e delle esigenze che meritano attenzione. C’è chi vuole sviluppare la propria attività, chi cerca un’organizzazione più compatibile con la vita familiare, chi ha un progetto e ha bisogno di una mano per realizzarlo. Il rapporto parte da qui. Ci interessa conoscere le persone, capire dove vogliono arrivare e quali difficoltà incontrano. Chi entra in Travel Angels deve sentire che può parlarne con noi ed essere ascoltato. Crescere significa anche riuscire a conservare questa attenzione.
Nei momenti più difficili per il turismo, come si traduce il sostegno ai consulenti?
Le difficoltà del 2026 ci hanno spinti a lavorare ancora di più sullo sviluppo di nuove opportunità per i nostri consulenti. In sede abbiamo una persona dedicata allo sviluppo dei progetti che ci propongono, chi ha un’idea trova qualcuno con cui valutarla, costruirla e accompagnarla fino alla realizzazione. È un modo concreto per dare spazio alle competenze e all’iniziativa delle persone. Abbiamo avviato un progetto di viaggi di gruppo a marchio Travel Angels, mettendo a disposizione dei consulenti un prodotto proprio sul quale lavorare.
Abbiamo inoltre potenziato le attività di marketing a sostegno delle vendite. Sono iniziative che nascono dallo stesso impegno: dare ai consulenti opportunità commerciali concrete e affiancarli nel coglierle. Quando il mercato diventa più difficile, dalla sede dobbiamo esserci anche con idee, risorse e lavoro.
E nella gestione quotidiana, che cosa significa avere la sede al proprio fianco?
Significa sapere a chi rivolgersi quando una pratica si complica, quando serve un chiarimento o quando si vuole capire come realizzare un’idea. Dalla sede seguiamo gli aspetti amministrativi, operativi, commerciali, tecnologici e di marketing, attraverso un confronto diretto con i consulenti. Ci sono situazioni in cui basta un consiglio e altre in cui serve intervenire concretamente. La sede c’è per questo: coprire le spalle a chi ogni giorno mette la faccia con il cliente. Conosciamo la responsabilità che comporta quel rapporto e vogliamo che il consulente possa affrontarla sapendo di avere un sostegno. Per questo abbiamo un nostro canale interno di assistenza h24, chiamato “SOS”. Quando si presenta un’emergenza, il consulente può rivolgersi direttamente alla nostra squadra, anche fuori dagli orari d’ufficio, e trovare qualcuno che lo affianchi nella gestione del problema. È una responsabilità che condividiamo, perché il rapporto di fiducia con il cliente va sostenuto soprattutto nei momenti più delicati.
Quanto spazio lasci all’autonomia del singolo professionista?
Moltissimo. Lavoriamo con professionisti del settore e abbiamo fiducia nelle loro competenze. Sono liberi di organizzare orari e luogo di lavoro, scegliere i fornitori più adatti ai propri clienti, coltivare le proprie specializzazioni e valorizzare il proprio marchio personale. Non imponiamo obiettivi minimi di vendita. Ognuno può costruire il proprio percorso in base alle ambizioni e al tempo che desidera dedicare all’attività. Chi ha impiegato anni a costruire un nome e una relazione con i clienti deve poter continuare a riconoscersi nel proprio lavoro. Entrare in Travel Angels significa aggiungere a quel patrimonio il supporto di una squadra, gli strumenti e le opportunità di una struttura organizzata.
Come si crea spirito di squadra tra persone che lavorano in tutta Italia?
Dando occasioni concrete per conoscersi e confrontarsi. La formazione, gli incontri e le esperienze sulle destinazioni permettono di costruire rapporti che proseguono anche quando ciascuno torna al proprio lavoro. Tra i nostri consulenti ci sono competenze molto diverse. Poter chiedere un consiglio a un collega che conosce bene una destinazione, condividere un’esperienza o ragionare insieme su un progetto rende più ricco il lavoro di tutti. Questi legami si costruiscono nel tempo, quando scopri che puoi dare una mano a qualcuno e che, quando ne avrai bisogno tu, troverai la stessa disponibilità. È così che un gruppo di professionisti diventa una squadra, anche lavorando a distanza.
Hai scelto di investire anche in immobili, in Italia e in Kenya. Che cosa rappresentano queste scelte per Travel Angels?
Fin dall’inizio abbiamo voluto costruire un’azienda con basi solide, reinvestendo nella sua crescita. Abbiamo acquistato una sede di circa 500 metri quadrati a Udine, che ospita l’operatività e il back office ed è a disposizione dei consulenti quando hanno bisogno di incontrare i propri clienti di persona. Abbiamo inoltre acquistato unità immobiliari a Watamu, in Kenya, anche nel nuovissimo complesso Ghepard Towers, a 60 metri dalla spiaggia di Seven Island. Proponiamo le nostre proprietà in esclusiva attraverso i consulenti Travel Angels, mettendo a loro disposizione una proposta riservata ai propri clienti. Sono investimenti che consolidano il patrimonio aziendale e creano opportunità di lavoro. Per chi sceglie di crescere con noi, crediamo sia importante vedere che anche l’azienda si impegna e investe nel futuro comune.
Che cosa diresti a un consulente che sta pensando di conoscervi?
Di raccontarci la sua esperienza e quello che cerca. Prima di parlare di strumenti e modalità di collaborazione, vogliamo capire quali sono le sue aspettative, che cosa desidera sviluppare e di quale supporto ha bisogno. La nostra squadra è composta esclusivamente da professionisti con esperienza nel settore: agenti di viaggio e consulenti che già operano sul mercato. È a loro che ci rivolgiamo, offrendo un contesto in cui valorizzare le competenze acquisite e dare spazio a nuovi progetti. Da parte nostra offriamo libertà, ascolto e una presenza costante. Vorrei che chi sceglie Travel Angels sentisse di avere persone su cui contare, con cui affrontare le difficoltà e condividere anche la soddisfazione di un lavoro fatto bene.
Per conoscere Travel Angels e valutare una collaborazione: www.travelangels.it.