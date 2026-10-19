Travel Angels: una squadra di professionisti al fianco dei consulenti di viaggio h24

La libertà di organizzare il proprio lavoro e la tranquillità di avere qualcuno su cui contare. È su queste basi che Deborah Rainis ha fondato Travel Angels nel 2022, dopo aver vissuto in prima persona il mestiere di agente di viaggi e consulente. Un progetto cresciuto fino a coinvolgere 120 consulenti, mantenendo al centro il rapporto tra le persone e il sostegno quotidiano della sede.

Partiamo dall’inizio. Che cosa volevi costruire quando hai fondato Travel Angels?

Una realtà nella quale avrei voluto lavorare io stessa. Sono stata agente di viaggi e consulente, conosco le soddisfazioni di questo mestiere e i momenti in cui senti tutto il peso della responsabilità verso il cliente. Avere qualcuno con cui confrontarti, che conosca il tuo lavoro e ti aiuti a trovare una soluzione, può fare una grande differenza.

Travel Angels è nata insieme a professionisti che volevano rimettersi in gioco. Volevo che avessero la libertà di esprimere le proprie capacità e la tranquillità di sapere che alle loro spalle c’era una squadra. È questo il rapporto che continuiamo a costruire con chi entra a farne parte.

In pochi anni avete raggiunto risultati importanti. Come riesci a mantenere un rapporto personale con una squadra che cresce?

Già nel 2025 abbiamo raggiunto quasi 20 milioni di euro di venduto in un solo anno, ad appena quattro anni dall’inizio dell’attività. Un traguardo costruito con il lavoro dei consulenti e delle persone in sede, che ci ha permesso di investire e dare basi sempre più solide all’azienda. Ma ciascuno dei nostri 120 consulenti ha una storia, delle ambizioni e delle esigenze che meritano attenzione. C’è chi vuole sviluppare la propria attività, chi cerca un’organizzazione più compatibile con la vita familiare, chi ha un progetto e ha bisogno di una mano per realizzarlo. Il rapporto parte da qui. Ci interessa conoscere le persone, capire dove vogliono arrivare e quali difficoltà incontrano. Chi entra in Travel Angels deve sentire che può parlarne con noi ed essere ascoltato. Crescere significa anche riuscire a conservare questa attenzione.

Nei momenti più difficili per il turismo, come si traduce il sostegno ai consulenti?

Le difficoltà del 2026 ci hanno spinti a lavorare ancora di più sullo sviluppo di nuove opportunità per i nostri consulenti. In sede abbiamo una persona dedicata allo sviluppo dei progetti che ci propongono, chi ha un’idea trova qualcuno con cui valutarla, costruirla e accompagnarla fino alla realizzazione. È un modo concreto per dare spazio alle competenze e all’iniziativa delle persone. Abbiamo avviato un progetto di viaggi di gruppo a marchio Travel Angels, mettendo a disposizione dei consulenti un prodotto proprio sul quale lavorare.

Abbiamo inoltre potenziato le attività di marketing a sostegno delle vendite. Sono iniziative che nascono dallo stesso impegno: dare ai consulenti opportunità commerciali concrete e affiancarli nel coglierle. Quando il mercato diventa più difficile, dalla sede dobbiamo esserci anche con idee, risorse e lavoro.