Turismo culturale e agroalimentare, Udine ospita la Borsa Mirabilia: buyer da tutto il mondo per promuovere i territori italiani

Dopo il successo dell’edizione di Catanzaro dello scorso anno, il Progetto Speciale Mirabilia torna protagonista con la XIV edizione della Borsa del Turismo culturale e delle produzioni agroalimentari di qualità, in programma il 16 e 17 giugno 2026 nel quartiere fieristico di Udine Esposizioni, a Martignacco, in provincia di Udine.
Un appuntamento itinerante nei territori della rete Mirabilia, che negli anni si è affermato come uno dei principali momenti di incontro tra imprese, buyer internazionali e operatori del turismo esperienziale e culturale italiano. L’iniziativa è organizzata da Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali – nell’ambito del Progetto Speciale Mirabilia, insieme alla Camera di commercio Pordenone-Udine e alle Camere di commercio aderenti alla rete. L’obiettivo è promuovere i territori italiani accomunati dalla presenza di siti UNESCO e da un patrimonio diffuso fatto di cultura, identità, paesaggio, produzioni tipiche e turismo sostenibile.
La Borsa rappresenta oggi una straordinaria opportunità di promozione economica e internazionale per i territori coinvolti nel progetto Mirabilia, nato proprio per valorizzare destinazioni meno note rispetto ai grandi circuiti turistici tradizionali, ma ricchissime di patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico.
L’edizione 2026 si annuncia particolarmente significativa anche per i numeri: saranno presenti oltre 280 seller dei settori turismo e food provenienti da tutta Italia, pronti a incontrare circa 100 buyer nazionali e internazionali specializzati nei segmenti del turismo culturale, esperienziale ed enogastronomico. Un dato particolarmente rilevante riguarda la forte presenza internazionale: circa il 40% dei buyer arriverà da Paesi extra UE, confermando il crescente interesse internazionale verso il turismo autentico e le eccellenze agroalimentari italiane.
A sostenere la manifestazione saranno partner strategici come ITA – Italian Trade Agency / ICE Agenzia, Assocamerestero, l’associazione delle Camere di commercio italiane all’estero e Italian Exhibition Group (già organizzatore del TTG), a testimonianza della dimensione internazionale e del valore economico crescente della Borsa Mirabilia.
La rete Mirabilia coinvolge oggi 22 Camere di commercio italiane: Arezzo-Siena, Bari, Basilicata, Caserta, Chieti-Pescara, Cremona-Mantova-Pavia, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Foggia, Frosinone-Latina, Genova, Irpinia Sannio, Messina, Modena, Molise, Pordenone-Udine, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Umbria, Venezia Giulia, Verona, insieme a Unioncamere nazionale.
Si tratta di territori che custodiscono alcuni dei patrimoni culturali e paesaggistici più importanti del Paese, ma che spesso si trovano fuori dai grandi flussi del turismo di massa. Ed è proprio qui che il progetto Mirabilia prova a costruire un nuovo modello di sviluppo: promuovere un turismo più sostenibile, diffuso e capace di generare valore economico per le comunità locali.
La Borsa di Udine sarà dunque non soltanto un’occasione commerciale, ma anche un momento di confronto sulle nuove traiettorie del turismo culturale italiano. Un turismo che sempre più ricerca esperienze autentiche, connessione con i territori, qualità delle produzioni locali, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle identità culturali.
In questo scenario il Friuli-Venezia Giulia, crocevia di culture e tradizioni europee, rappresenta una sede simbolica per rilanciare il ruolo dei territori “Mirabilia” come laboratorio nazionale di un turismo lento, esperienziale e integrato tra cultura, paesaggio e agroalimentare.
La XIV Borsa Mirabilia si conferma così una piattaforma strategica per favorire, nei territori, l’incontro tra domanda internazionale e offerta italiana di qualità, rafforzando la competitività delle imprese e creando nuove opportunità di sviluppo per le aree coinvolte dal progetto speciale Mirabilia.