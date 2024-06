Turismo sostenibile: komoot è il riferimento in Europa nel campo del marketing eco-friendly per le attività outdoor

Secondo un sondaggio di Booking.com*, il 76% dei viaggiatori esprime il desiderio di viaggiare in modo più sostenibile. Mentre secondo uno studio effettuato da Mabrian** (data intelligence company) su 6,7M di recensioni su Tripadvisor, i trend in maggiore crescita sono il soft hiking ed il cicloturismo. Questi dati sono confermati da diversi studi effettuati anche in Italia come ad esempio lo studio ENIT, Unioncamere/ISNART del 2023 o il report “Obiettivo Sostenibilità” pubblicato da Deloitte (Il 64% dei turisti italiani è influenzato nelle proprie decisioni di viaggio da considerazioni legate ad ambiente e sostenibilità. Cifra che sale al 71% per gli under 35***). Questi dati si allineano con l’approccio degli enti nazionali turistici europei che mirano a promuovere il turismo sostenibile. Esempi concreti sono: la Francia che mira a diventare entro il 2030 la destinazione N.1 al mondo per i cicloturisti o la Svizzera che ha lanciato un programma di sostenibilità con l’obiettivo di dare visibilità e supportare gli operatori turistici nazionali nei loro sforzi verso la realizzazione di un turismo più sostenibile e inclusivo. Ma come possono incontrarsi in modo autentico l’aspirazione del viaggiatore e l’approccio delle organizzazioni turistiche?

Le dimensioni del Turismo Sostenibile

Per dirla in breve: il concetto di turismo sostenibile consiste nel supportare viaggi che minimizzano gli impatti negativi sull’ambiente e sulle comunità locali e preservano il territorio per le generazioni future. Questo include aspetti ambientali come la riduzione dell’impronta di carbonio e la promozione di esperienze consapevoli nella natura. Contiene una prospettiva di integrità sociale in armonia con le comunità locali. Infine, presuppone che le destinazioni investano il loro budget in azioni che abbiano effetti sostenibili a lungo termine.