Un Marketing digitale autentico: la chiave per comunicare con la community outdoor

Il marketing digitale è in crescita. Secondo un sondaggio realizzato da ITB, la più grande fiera del turismo al mondo, circa il 44% dei professionisti del turismo considera il marketing digitale e la presenza online come una priorità per i mesi a venire. La domanda è: come fare un investimento valido che aiuti a raggiungere gli obiettivi desiderati in modo ottimale?

Essere presenti là dove il target desiderato è in cerca di ispirazione Per trarre vantaggio dal marketing digitale è fondamentale decidere in quale fase del processo decisionale dell’utente si desidera raggiungere il proprio gruppo target. Le destinazioni turistiche outdoor, desiderano essere associate alle migliori esperienze all’aria aperta. Le loro campagne sono concepite per catturare l’attenzione delle persone durante la fase di ricerca di ispirazione. Le piattaforme online specializzate in escursionismo e cicloturismo - le 2 attività outdoor più popolari- rappresentano il luogo perfetto per entrare in contatto con gli amanti della natura e dell’outdoor ancora prima che questi conoscano la destinazione. Con oltre 42 milioni di utenti registrati, komoot è la più grande piattaforma di questo tipo in Europa e offre ai professionisti del turismo un’opportunità di marketing digitale unica.

Catturando l’attenzione degli utenti durante la fase di ricerca di ispirazione, le raccolte sponsorizzate su komoot offrono un formato pubblicitario nativo e accattivante che trova risonanza tra gli appassionati di outdoor fornendo loro un reale valore aggiunto. Questo formato promozionale permette alle destinazione di mettere in luce e valorizzare i propri itinerari sia a piedi che in bici rivolgendosi al target giusto a livello locale, regionale o internazionale.

Risultati misurabili e dati sul proprio gruppo target Komoot non offre solo visibilità: offre un successo misurabile. Grazie ai report aggiornati in tempo reale, i partner di komoot possono costantemente monitorare l’andamento della propria campagna. E il suo impatto continua anche dopo che è terminata. Infatti i contenuti rimangono accessibili su komoot in modo gratuito e illimitato nel tempo continuando così a generare traffico organico. Allo stesso modo tutti gli embedding e i file stampabili offerti gratuitamente da komoot, contribuiscono ad aumentare la visibilità della destinazione anche oltre il termine della campagna di comunicazione. Un impatto a livello sia regionale che internazionale Komoot ha aiutato numerose destinazioni a farsi conoscere presso un pubblico di escursionisti o ciclisti sia a livello locale che a livello internazionale. Che si tratti di promuovere dei percorsi nei dintorni dell’ ufficio turistico, annunciare il lancio di un nuovo itinerario di lunga percorrenza attraverso l’Italia, oppure evidenziare i percorsi gravel della vostra regione, il team editoriale di komoot sarà in grado di valorizzare a pieno la vostra destinazione con un contenuto di qualità che saprà ispirare gli utenti sia locali che internazionali.