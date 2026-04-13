Vendere emozioni, non solo biglietti: La “Shortlist” Civitatis per un 2026 da record

Cari colleghi, ammettiamolo: la vera sfida in agenzia non è più trovare un volo creativo, ma rispondere alla fatidica domanda: “E una volta lì, cosa facciamo di speciale?”. In un mondo dove il viaggiatore medio ha già visto tutto su TikTok, il nostro compito è alzare l’asticella.

Per aiutarvi a blindare le prenotazioni e trasformare i vostri clienti in “ambassador” della vostra professionalità, abbiamo selezionato sei esperienze iconiche in Europa firmate Civitatis. Ecco come venderle con il sorriso.

Atene: Il mito senza lo stress della coda

Tutti vogliono vedere il Partenone, ma nessuno vuole passare ore sotto il sole cocente in una fila interminabile. Proporre la Visita guidata dell’Acropoli non è solo vendere un tour, è vendere comfort. Con una guida che parla la lingua della storia, i vostri clienti passeranno davanti a tutti, scoprendo che dietro ogni colonna c’è un intrigo olimpico che nessun libro di scuola saprebbe raccontare così bene.

Andalusia: Il pacchetto “zero pensieri” a Siviglia e Cordova

Il sud della Spagna è la terra del sole, ma anche delle logistiche complicate se non si pianifica bene.

- A Siviglia, il Tour dell’Alcázar, Cattedrale e Giralda è il vostro asso nella manica. Tre monumenti in un colpo solo, con ingressi garantiti. È il “must-have” per chi vuole il cuore della città senza impazzire tra siti web diversi.

- A Cordova, il Tour completo con biglietti trasforma una passeggiata nella Mezquita in un’esperienza mistica. Offrite la comodità di un pacchetto tutto incluso: i vostri clienti vi ringrazieranno quando vedranno la folla fuori dai botteghini mentre loro entrano tranquilli.

Budapest: Un toast al tramonto sul Danubio

Volete vendere un “effetto wow” con il minimo sforzo? Il Giro serale in battello a Budapest è la risposta. Mentre la città si accende e il Parlamento riflette le sue luci dorate sul fiume, i vostri clienti sorseggeranno un drink sentendosi dei veri VIP. È l’attività perfetta per chi cerca quel tocco di romanticismo o di relax post-camminata.

Cracovia: L’Incredibile “Regno del Sale”

C’è qualcosa di magico nel portare i turisti a 135 metri sotto terra. La Miniera di Sale di Wieliczka è una città scolpita nel cristallo salino che lascia letteralmente a bocca aperta. È una vendita facile perché è unica al mondo. Con il tour organizzato, garantite ai vostri clienti un trasporto comodo da Cracovia e una narrazione che rende giustizia a questo sito UNESCO.

Isole dell’Atlantico: Natura selvaggia e adrenalina

Se i vostri clienti sono stanchi delle solite spiagge, portateli nell’Atlantico profondo.

- Nelle Canarie e Azzorre, il Giro in barca con avvistamento di cetacei è un’esperienza che riconnette con il pianeta. Non è solo un tour, è l’emozione pura di vedere una pinna che solca l’acqua a pochi metri di distanza.

- A Madeira, spingeteli fuori dalla “comfort zone” con l’Escursione in 4x4 nel nord dell’isola. È un mix perfetto: polvere, panorami mozzafiato e, infine, il tuffo rigenerante nelle Piscine di Porto Moniz. È il pacchetto ideale per chi cerca l’avventura senza rinunciare alla sicurezza di una guida esperta.

Perché Civitatis è il vostro miglior alleato?

Perché offre la flessibilità di cui voi avete bisogno e la qualità che i vostri clienti pretendono. Vendere queste attività significa aggiungere valore al vostro servizio, aumentare il margine e, soprattutto, garantire che il cliente torni da voi per il prossimo viaggio.