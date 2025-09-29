Viva Miches by Wyndham: la Repubblica Dominicana da scoprire

Playa Esmeralda, Provincia di El Seibo, Repubblica Dominicana. Per chi non la conoscesse: un angolo di Caraibi ancora vergine e primordiale. È qui che Viva Resorts by Wyndham ha scelto di dare vita al suo nuovo resort, il sesto in Repubblica Dominicana: Viva Miches by Wyndham. A poco più di un’ora e mezza dall’aeroporto internazionale di Punta Cana e lontano dalle rotte più battute, il resort si affaccia su spiagge incontaminate e circondate da una natura tropicale rigogliosa. Il paesaggio non è solo sfondo, ma parte integrante dell’esperienza: i colori del mare e della foresta si riflettono nelle architetture e negli arredi, in una palette che va dai blu intensi ai verdi vibranti, fino ai toni morbidi del bianco. Una scelta studiata per creare continuità tra spazi interni ed esterni e amplificare la sensazione di benessere e armonia.

“Miches è una destinazione sorprendente e l’ambiente in cui sorge il resort è un valore aggiunto straordinario - racconta Ettore Colussi, presidente di Viva Resorts by Wyndham -. Luoghi così autentici e poco esplorati sono ormai sempre più rari”.

Perché consigliarlo ai viaggiatori

Commercializzato in esclusiva per il mercato italiano da Alpitour World con il brand Bravo e collegato settimanalmente ai principali aeroporti italiani da Neos, Viva Miches by Wyndham è la meta ideale per i viaggiatori che amano il comfort calato in un ambiente naturale rispettoso delle tradizioni. Il resort offre 535 sistemazioni e una proposta gastronomica che invita a un vero e proprio viaggio tra sapori e atmosfere. Cinque ristoranti e quattro bar accolgono gli ospiti in ambienti sempre diversi: dal verde salvia de La Laguna, unico buffet con menù internazionali serviti a colazione, pranzo e cena, alle tonalità crema e seppia di Atlantis che serve una proposta a base di pesce à la carte. L’energia colorata di Fusión Latina, ispirata ai villaggi sudamericani, contrasta con l’eleganza essenziale di Fusión Oriental, che esalta profumi e rituali della cucina asiatica. Infine, il ristorante Mediterraneo rende omaggio alle tradizioni europee, tra un patio all’aperto e arredi che richiamano le sfumature del mare. Il tempo libero trova qui infinite declinazioni: la grande piscina centrale, la palestra attrezzata, i campi da tennis e da padel, oltre a un ventaglio di sport acquatici da praticare in gruppo o in autonomia grazie alle attrezzature dedicate. I più piccoli hanno a disposizione un’area tutta per loro, con piscina e attività del miniclub pensate per bambini dai 4 ai 12 anni.