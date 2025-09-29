Viva Miches by Wyndham: la Repubblica Dominicana da scoprire

Playa Esmeralda, Provincia di El Seibo, Repubblica Dominicana. Per chi non la conoscesse: un angolo di Caraibi ancora vergine e primordiale. È qui che Viva Resorts by Wyndham ha scelto di dare vita al suo nuovo resort, il sesto in Repubblica Dominicana: Viva Miches by Wyndham. A poco più di un’ora e mezza dall’aeroporto internazionale di Punta Cana e lontano dalle rotte più battute, il resort si affaccia su spiagge incontaminate e circondate da una natura tropicale rigogliosa. Il paesaggio non è solo sfondo, ma parte integrante dell’esperienza: i colori del mare e della foresta si riflettono nelle architetture e negli arredi, in una palette che va dai blu intensi ai verdi vibranti, fino ai toni morbidi del bianco. Una scelta studiata per creare continuità tra spazi interni ed esterni e amplificare la sensazione di benessere e armonia.
“Miches è una destinazione sorprendente e l’ambiente in cui sorge il resort è un valore aggiunto straordinario - racconta Ettore Colussi, presidente di Viva Resorts by Wyndham -. Luoghi così autentici e poco esplorati sono ormai sempre più rari”.
Perché consigliarlo ai viaggiatoriCommercializzato in esclusiva per il mercato italiano da Alpitour World con il brand Bravo e collegato settimanalmente ai principali aeroporti italiani da Neos, Viva Miches by Wyndham è la meta ideale per i viaggiatori che amano il comfort calato in un ambiente naturale rispettoso delle tradizioni. Il resort offre 535 sistemazioni e una proposta gastronomica che invita a un vero e proprio viaggio tra sapori e atmosfere. Cinque ristoranti e quattro bar accolgono gli ospiti in ambienti sempre diversi: dal verde salvia de La Laguna, unico buffet con menù internazionali serviti a colazione, pranzo e cena, alle tonalità crema e seppia di Atlantis che serve una proposta a base di pesce à la carte. L’energia colorata di Fusión Latina, ispirata ai villaggi sudamericani, contrasta con l’eleganza essenziale di Fusión Oriental, che esalta profumi e rituali della cucina asiatica. Infine, il ristorante Mediterraneo rende omaggio alle tradizioni europee, tra un patio all’aperto e arredi che richiamano le sfumature del mare. Il tempo libero trova qui infinite declinazioni: la grande piscina centrale, la palestra attrezzata, i campi da tennis e da padel, oltre a un ventaglio di sport acquatici da praticare in gruppo o in autonomia grazie alle attrezzature dedicate. I più piccoli hanno a disposizione un’area tutta per loro, con piscina e attività del miniclub pensate per bambini dai 4 ai 12 anni.
La vacanza che aggrega
I party tematici Viva Vibe rappresentano il cuore dell’intrattenimento di Viva Resorts by Wyndham, ideati per esaltare la dimensione sociale del viaggio. Ogni evento diventa un momento unico di condivisione, capace di immergere gli ospiti nell’energia autentica dei Caraibi. Le attività sono curate da un team internazionale di professionisti, affiancato dallo staff italiano del brand Bravo (Alpitour World). A completare l’esperienza ci sono gli spettacoli teatrali originali prodotti in esclusiva da Viva Resorts by Wyndham e numerose occasioni di partecipazione: dal mercato settimanale con artigianato locale alle lezioni di danze caraibiche. On top un aperitivo al tramonto, a bordo della piscina scenografica con swim-up bar.
Un viaggio di esplorazione
Viva Miches by Wyndham è il punto d’incontro tra il relax e l’avventura, il luogo perfetto per chi non si accontenta di guardare il mare dalla riva ma vuole scoprire l’anima autentica della Repubblica Dominicana. Qui ogni escursione diventa un’esperienza che lascia il segno: il profumo intenso delle piantagioni di cacao biologico, le storie che si intrecciano nell’antico villaggio di pescatori, l’adrenalina di un safari in fuoristrada tra colline e sentieri nascosti. E poi la magia di Montaña Redonda, da cui lo sguardo abbraccia l’oceano in un colpo solo. Nei mesi invernali, il mare di Samaná si popola di balene maestose, uno spettacolo che emoziona a ogni avvistamento. E ancora, l’acqua impetuosa della Cascata Limón, che si può vivere abbinandola a un’escursione sull’iconica Cayo Levantado – l’Isola Bacardí – o a una visita a Samaná. Le emozioni non finiscono al tramonto: un catamarano lungo Playa Esmeralda regala cieli che si tingono d’oro e di rosa, mentre sotto la superficie lo snorkeling rivela piscine naturali che sembrano disegnate per incantare.
Natura sempre protagonista
A Viva Miches by Wyndham la natura non è solo scenografia, ma parte integrante dell’esperienza. L’impegno verso la sostenibilità prende forma attraverso il Wyndham Green Program, un protocollo di pratiche costantemente monitorate che guida ogni scelta del resort. Allo stesso tempo, Viva Resorts by Wyndham sostiene Protortuga, l’organizzazione che protegge le tartarughe marine, custodendo un patrimonio fragile e prezioso. Sono azioni concrete che riflettono la volontà di preservare intatto un ambiente capace di regalare emozioni autentiche e di restare impresso nella memoria di ogni ospite.