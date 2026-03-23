Viva Resorts by Wyndham: Caraibi competitivi, sicuri e a misura di viaggiatore italiano

C’è chi scopre i resort Viva Resorts by Wyndham per la prima volta e il cliente che, dopo il primo soggiorno, sceglie di tornare. Non a caso il brand registra un tasso di repeaters pari al 25% , segnale di una fidelizzazione consolidata anche sul mercato italiano. In un contesto di crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo della vacanza , Viva Resorts by Wyndham continua infatti a raccogliere risultati positivi: già in questo avvio d’anno si rileva dall’Italia un consistente volume di p renotazioni anticipate - fino a 45 giorni per primavera ed estate . A incidere su questa dinamica sono diversi fattori: destinazioni lontane dai fronti di crisi geopolitica e tra le più iconiche dei Caraibi - Repubblica Dominicana, Riviera Maya e Grand Bahama Island - la qualità del mare, l’atmosfera informale dei resort e un ricco programma di escursioni che permette di vivere il territorio oltre la dimensione balneare.

Un mosaico di resort nei Caraibi

La proposta caraibica di Viva Resorts by Wyndham si articola in resort con identità differenti, pensati per intercettare target e modalità di viaggio diverse. Accanto a destinazioni consolidate, il brand sta valorizzando anche contesti ancora poco esplorati dal turismo internazionale. È il caso di Viva Miches, che si sta progressivamente affermando tra i viaggiatori più esperti alla ricerca di destinazioni autentiche e caratterizzate da un forte rapporto con la natura. Viva V Samaná, adults only, presidia invece il segmento dei soggiorni più tranquilli e riservati, rivolti a coppie e viaggiatori che privilegiano relax e ritmi più lenti. Alle Bahamas, il Viva Fortuna Beach si distingue per la forte vocazione sportiva, in particolare per le immersioni, grazie anche alla presenza di un centro diving di alto livello. In Riviera Maya, infine, Viva Maya e Viva Azteca rappresentano le soluzioni più dinamiche del portafoglio: due resort complementari che attraggono soprattutto famiglie e gruppi di amici, combinando posizione strategica, intrattenimento e possibilità di escursioni nella penisola dello Yucatán.

Destinazioni e resort per ogni viaggiatore

Grazie alla formula all inclusive di Viva Resorts by Wyndham, i viaggiatori sono liberi di concentrarsi su ciò che davvero conta durante la vacanza: la riconnessione con gli spazi aperti, le esperienze dentro e fuori dal resort, il comfort garantito. Dalle atmosfere adults only alle soluzioni più dinamiche per famiglie e gruppi di amici, ogni struttura si fa interprete della filosofia che da sempre contraddistingue il brand, basata su proposte competitive, contesti naturalistici di valore e accessibilità.