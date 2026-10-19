Viva Resorts by Wyndham: il Messico si veste di tradizioni, Miches svela il suo inverno tropical

Dal Día de Muertos nella Riviera Maya alla stagione delle balene nella Repubblica Dominicana, al Viva Maya, Viva Azteca e Viva Miches by Wyndham il soggiorno si arricchisce di esperienze che coniugano mare, escursioni culturali ed esplorazioni nell’entroterra. Per le agenzie di viaggio, proporre i Caraibi firmati Viva Resorts by Wyndham significa valorizzare la proposta da vivere, offrendo ai clienti nuovi motivi per scegliere una destinazione. È in questa direzione che si inserisce l’offerta di Viva Resorts by Wyndham, con tre resort in due mete strategiche per il mercato italiano: Viva Maya e Viva Azteca, nella Riviera Maya messicana, e Viva Miches, nella Repubblica Dominicana. Strutture accomunate dalla formula all inclusive 24 ore, che consente di programmare la vacanza con una maggiore prevedibilità della spesa, senza rinunciare alla scoperta del territorio. Riviera Maya: il Día de Muertos diventa un’esperienza di viaggio In Messico, l’autunno offre l’occasione di scoprire la Riviera Maya attraverso una delle ricorrenze più rappresentative della cultura locale: il Día de Muertos, conosciuto nella tradizione Maya anche come Hanal Pixán. Tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, la commemorazione dei defunti diventa una celebrazione della memoria e del legame con i propri cari, attraverso altari decorati, fotografie, candele, fiori e offerte di cibo. Viva Maya by Wyndham e Viva Azteca by Wyndham, entrambi a Playa del Carmen, permettono di abbinare il soggiorno balneare alla scoperta delle tradizioni messicane. La ricorrenza viene celebrata anche nei resort, con ambientazioni e attività a tema che richiamano l’immaginario del Día de Muertos, dagli altari decorati ai costumi ispirati alla celebre Calavera Catrina.

A valorizzare ulteriormente la proposta è la formula Stay 1, Play 2, che consente agli ospiti del Viva Azteca by Wyndham di accedere, senza supplementi, anche ai servizi del vicino Viva Maya by Wyndham, distante appena cinque minuti a piedi. I clienti possono così ampliare la scelta di ristoranti tematici per le cene à la carte, bar, piscine e intrattenimento, inclusi spettacoli e attività come il trapezio. Per le agenzie, un’opportunità per proporre la Riviera Maya non soltanto come destinazione mare, ma come esperienza che unisce relax, cultura e intrattenimento, con i vantaggi della formula all inclusive e una maggiore varietà di servizi a disposizione.

Miches: l’inverno è la stagione delle balene Nella Repubblica Dominicana, Miches è una proposta interessante per chi desidera scoprire un volto meno conosciuto dei Caraibi. Situata lungo la costa Nordorientale del Paese, la destinazione si distingue per circa 25 chilometri di litorale, spiagge, mangrovie e una natura tropicale ancora poco urbanizzata.

L’inverno offre inoltre una delle esperienze più suggestive della regione: l’avvistamento delle balene megattere. Tra gennaio e marzo, questi cetacei raggiungono le acque calde della Repubblica Dominicana per riprodursi e accudire i piccoli, prima di riprendere la migrazione verso il Nord Atlantico. Le escursioni nelle aree marine autorizzate permettono di assistere a questo fenomeno naturale.