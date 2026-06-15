w.academy: iscrizioni aperte alla Scuola di alta formazione per il Turismo del benessere e termale. 9 percorsi gratuiti

Nasce in Italia la prima Scuola di alta formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo del benessere e delle terme, un settore che cresce sensibilmente in linea con le nuove tendenze di viaggio, sempre più orientate a trasformare la vacanza in un’occasione per recuperare la perfetta forma psico-fisica.

Le aspettative dell’utenza aumentano premiando un’offerta ricca non soltanto in termini quantitativi ma anche qualitativi. Da qui la necessità di formare manager e professionisti altamente specializzati in grado di guidare l’innovazione dell’offerta verso modelli sostenibili, digitali e ad alto valore aggiunto. “La formazione è ormai una priorità strategica e questo progetto contribuirà non solo a valorizzare chi già opera nelle strutture alberghiere ma anche a favorire l’ingresso di nuove figure professionali”, conferma Vladimiro Nicola Ciccarelli, Vicepresidente Associazione Italiana Confindustria Alberghi, partner dell’iniziativa promossa da w.academy – la business school specializzata nella formazione manageriale per il turismo e l’hospitality - insieme a Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Foro Italico, UNIDAV-Università Telematica Leonardo da Vinci e Federterme.

Nove percorsi di specializzazione, blended e gratuiti Finanziato dal Ministero del Turismo ed inserito nel Polo Nazionale Strategico di Alta Formazione Scuola di alta formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel turismo del benessere e delle terme offre 9 percorsi formativi di alto livello, progettati per rispondere alle esigenze concrete del comparto turistico e termale. I corsi si svolgono in modalità blended, combinando live streaming, contenuti on-demand e attività in presenza presso Terme di Saturnia e Terme di Chianciano. Per garantire l’ottimale erogazione dei percorsi formativi è previsto un massimo di 25 partecipanti a modulo. “È la naturale evoluzione di un modello di business school capace di colmare il divario tra formazione, impresa e mercato del lavoro”, puntualizza Matteo Bartoloni, Direttore w.academy e Scuola di Alta Formazione per l’innovazione e l’eccellenza nel Turismo del benessere e termale, ricordando che l’offerta comprende anche un Master Universitario di I livello in Wellness & Spa Hospitality Management, al termine del quale viene rilasciato il relativo titolo accademico.