WeRoad e PayPal: la forza della community. Intervista a Stefano Arossa, Director Europe di WeRoad

WeRoad è una community di viaggiatori che organizza viaggi di gruppo per persone tra i 18 e i 50 anni, accompagnati da un coordinatore che fa parte del gruppo. Il modello unisce la struttura di un tour operator digitale con l’elemento che ci ha reso riconoscibili: la community. Chi parte con WeRoad non compra solo un itinerario, ma l’esperienza di viaggiare con persone nuove che condividono lo stesso modo di vedere il viaggio e la voglia di fare nuove conoscenze. La crescita è stata guidata da tre leve: un prodotto verticale su un target preciso, un modello digital-first che ci consente di leggere i dati e adattare l’offerta in tempo reale e che conta su una struttura tecnologica proprietaria, e una rete di oltre 4.000 coordinatori che garantisce qualità e continuità dell’esperienza. Su queste basi abbiamo replicato il modello fuori dall’Italia: oggi WeRoad ha un’offerta in cinque lingue, con uffici in Italia, Spagna, Francia, Germania e UK, più la recente apertura negli Stati Uniti.

Partiamo da WeRoad: come descrivereste oggi il vostro modello di business e quali sono gli elementi che ne hanno guidato la crescita, anche a livello internazionale?

Dalla vostra esperienza, come è cambiato negli ultimi anni il modo in cui i consumatori pianificano e pagano i propri viaggi? Quali esigenze vedete emergere, in particolare in termini di digitalizzazione, flessibilità e gestione del budget, e quali trend pensate siano destinati a consolidarsi?

Il viaggio è diventato un acquisto sempre più digitale e ponderato. Il cliente scopre la destinazione sui social, confronta, legge le esperienze della community e prenota in autonomia da mobile, spesso con mesi di anticipo. Parliamo di un acquisto con un ticket medio elevato, e questo rende il tema del budget centrale: i nostri viaggiatori vogliono sapere con chiarezza quanto spendono e quando, e poter distribuire la spesa nel tempo.

Le esigenze che vediamo emergere sono tre: un checkout semplice e veloce, trasparenza su costi e condizioni e flessibilità – sia nelle modalità di pagamento sia nelle politiche di modifica. Credo che si consoliderà un modello in cui il pagamento non è più un passaggio tecnico a fine funnel, ma parte integrante dell’esperienza d’acquisto: chi riesce a renderlo semplice e flessibile riduce l’abbandono e rende il viaggio accessibile a più persone.

Come incide la possibilità di dilazionare il pagamento sulla prenotazione? Grazie a questa flessibilità, i clienti tendono, per esempio, a prenotare prima o a scegliere esperienze diverse o più complete?

Poter dilazionare il pagamento abbassa la barriera d’ingresso al momento della decisione: il cliente non deve rimandare la prenotazione in attesa di avere a disposizione l’intero importo. C’è poi un effetto sulla qualità della scelta: con una spesa distribuita nel tempo, alcuni viaggiatori si orientano verso itinerari più lunghi o destinazioni a lungo raggio che altrimenti avrebbero rinviato. Per un prodotto come il nostro, che si prenota con largo anticipo, è una leva molto coerente con il comportamento reale del cliente.