Yesworld: Il Futuro è nelle agenzie di viaggio

Yesworld si conferma come la piattaforma di booking dinamico perfetta per gli agenti di viaggio, offrendo un sistema completo, intuitivo e su misura per le esigenze del settore. La sua interfaccia avanzata consente di prenotare voli, treni, hotel, appartamenti, attività, noleggi e trasferimenti in un unico ambiente, garantendo efficienza e rapidità, dati dalla riconferma automatica delle prenotazioni. Inoltre, grazie all’assistenza H24 in italiano, ogni viaggio viene gestito in totale sicurezza e affidabilità.



L’innovazione di Yesworld non si ferma qui. Con l’introduzione della funzione multitratta per treni e voli e l’integrazione di nuovi DMC, la piattaforma si evolve continuamente per offrire agli agenti strumenti sempre più performanti. Ma la vera grande novità di questo 2025 è il lancio, a partire da aprile, di un’azione di teleselling strategica: un team di inside sales che seguirà le agenzie di viaggio con un contatto costante e personalizzato, suddiviso per aree nazionali.

Un supporto strategico per le agenzie di viaggio: l’azione di teleselling

Dal primo aprile, Yesworld introdurrà un’importante iniziativa volta a rafforzare il rapporto con le agenzie di viaggio: l’attivazione di un team di inside sales dedicati, il cui compito sarà quello di offrire aggiornamenti continui e garantire un contatto diretto e costante con gli agenti di viaggio.

Questo nuovo modello di assistenza si pone l’obiettivo di accompagnare le agenzie nell’uso della piattaforma, fornendo informazioni in tempo reale sulle novità, sulle funzionalità più avanzate e sulle nuove opportunità offerte dal sistema. Il teleselling non sarà solo un supporto commerciale, ma diventerà un vero e proprio valore aggiunto per tutti gli agenti di viaggio che desiderano ottimizzare il proprio lavoro con Yesworld.

Gli inside sales saranno suddivisi per aree geografiche nazionali, garantendo così una copertura capillare e un’assistenza più mirata. Questo approccio consentirà di instaurare un rapporto diretto e personalizzato con le agenzie, favorendo una comunicazione più efficace e tempestiva sulle opportunità disponibili.

Un ecosistema di prenotazione sempre più avanzato

Yesworld ha già rivoluzionato il settore del booking per agenzie di viaggio con una piattaforma intuitiva, affidabile e performante. L’introduzione del team di inside sales si inserisce in un contesto più ampio di crescita e innovazione, volto a rendere il lavoro degli agenti ancora più efficiente.

L’aggiunta di un contatto diretto con gli inside sales rappresenta il tassello finale per offrire agli agenti un ecosistema di prenotazione realmente completo e su misura.

Registrati su Yesworld e porta la tua agenzia a un nuovo livello

Se sei un agente di viaggio e vuoi ottimizzare il tuo lavoro con una piattaforma di booking dinamico all’avanguardia, Yesworld è la soluzione ideale per te. Lo staff operativo e commerciale, sarà a tua disposizione per darti un supporto ancora più diretto e personalizzato, così da consentirti di sfruttare al massimo tutte le potenzialità del sistema.

Registrati subito su www.yesworld.it e scopri come Yesworld può trasformare il modo in cui gestisci le prenotazioni e i pacchetti di viaggio, rendendoti più competitivo e pronto a rispondere alle sfide del mercato turistico moderno.