YesWorld, la piattaforma che velocizza il processo di vendita in agenzia. Per essere più rapidi e competitivi

Offrire alle agenzie di viaggi un sistema completo che consenta di operare in piena autonomia, con l’ausilio di una macchina altamente performante e il supporto di un team di operatori utile a finalizzare l’attività svolta dall’agente attraverso la piattaforma. Questa l’idea da cui ha preso corpo YesWorld, nata per aiutare il trade agenziale a fronteggiare il pricing aggressivo dei b2c mondiali, vantaggioso per il cliente finale anziché per l’agenzia. Ne abbiamo parlato con Michele Montella, co-founder e owner di YesWorld. Qual è, esattamente, la mission di YesWorld? Semplificare e soprattutto velocizzare i processi di vendita all’interno delle agenzie di viaggio, grazie all’ausilio di una tecnologia estremamente avanzata, così da consentire la realizzazione di pacchetti personalizzati per i propri clienti, in tempo reale. Quando è stata fondata YesWorld e quali sono state le tappe principali del suo sviluppo? Concepita da due imprenditori, che vantano un’esperienza ventennale nel settore turistico, nel giugno 2018 nasce Yesbeds, come b2b riservato alle agenzie di viaggio: una tecnologia che inizialmente proponeva servizi singoli, quali Hotel, Trasferimenti, Activity e noleggio auto. Nel giugno 2022, grazie all’implementazione, Yesworld ha aggiunto moduli dinamici, quali Crea itinerario, volo+hotel e fly&drive, dando al trade agenziale un nuovo sistema di Dynamic Packaging. Come siete riusciti a posizionarvi nel settore delle Olta? Fidelizzando le nostre agenzie e dando percezione delle potenzialità del nostro sistema in termini di usability, funzionalità e pricing, ma soprattutto con un servizio di assistenza H24 7/7 gestito in House.

Entriamo nell’operatività. Quali sono i servizi principali offerti dalla piattaforma? Anzitutto la piena autonomia che l’agente di viaggio può avere nella costruzione di itinerari semplici o complessi, grazie ai diversi moduli presenti sul sistema, che possono essere sfruttati singolarmente o matchati tra loro. La piattaforma offre inoltre tutti gli strumenti necessari affinché si possano realizzare gli itinerari più disparati e quotare tutti servizi necessari, al fine di soddisfare tutte le esigenze del cliente finale, sempre in piena autonomia e velocità. In che modo la piattaforma è stata progettata per supportare le agenzie di viaggio? Ci siamo ispirati alle piattaforme B2C più in uso sui mercati mondiali, in modo semplice, veloce e facilmente comprensibile, in modo che chi la adopera non abbia problemi in fase di sviluppo preventivi, anche se vi accede per la prima volta. Quali sono le funzionalità che differenziano YesWorld da altre piattaforme di booking online? Diamo la possibilità di poter spaziare dal singolo servizio al pacchetto più articolato, grazie al Dynamic Packaging. Tutto ciò grazie ad un team che affianca l’agente di viaggio per finalizzare attività di preventivazione più complesse, completato da un’assistenza h24 7 su 7 per ogni tipo di esigenza riscontrata dalle agenzie. Offrite anche supporto per richieste personalizzate o esperienze su misura? Questo tipo di supporto è in fase di sviluppo e contiamo di riuscire a lanciarlo entro fine settembre. Passiamo al target. A chi puntate? Agli agenti profilati che desiderano autonomia, velocità ed un supporto minimo per la costruzione dei pacchetti di viaggio.

Lavorate con fornitori o partner esclusivi per garantire offerte competitive? Assolutamente sì, il nostro team di esperti è alla costante ricerca di nuovi partner e accordi sempre più diretti con le strutture affinché le nostre tariffe possano risultare sempre più competitive ed in linea con le esigenze di mercato. Come promuovete YesWorld presso le agenzie di viaggio? Siamo forniti di un team marketing interno che provvede a mantenere un contatto diretto e continuativo con le agenzie attraverso contenuti social e-mail. Inoltre organizziamo eventi, webinar e corsi di formazione per gli agenti. Durante l’anno organizziamo incontri formativi in sede con agenzie presenti in Campania e anche webinar mirati per formare quelle fuori dal nostro territorio, oltre alla partecipazione a fiere di settore sul territorio nazionale. Quali canali utilizzate per comunicare le novità e le offerte? Abbiamo spazi dedicati ed accessibili da piattaforma, social, mail e testate giornalistiche di settore. Come avete visto evolvere il settore del turismo da quando è nata YesWorld? Il mercato è ovviamente cambiato nel tempo... Oggi si richiede tempismo e velocità. Pertanto per cercare di stare al passo con le esigenze del consumatore sempre più condizionato dal flusso di informazioni che pervengono dai diversi canali, web e social è necessario rispondere con strumenti e tecnologie sempre più performanti e atti a soddisfare quanto il mercato richiede. Qual è il vostro impatto sul mercato delle agenzie di viaggio? Ritengo che l’impatto sia stato positivo, poiché con questa nuova tecnologia siamo riusciti a dare la risposta all’esigenza di velocizzare il processo di preventivazione dei pacchetti tailor- made permettendo di dare una risposta immediata al cliente finale. Come vi adattate ai cambiamenti del settore, come le nuove tendenze di viaggio o le esigenze dei clienti? La scelta di questa nuova tecnologia è stata motivata da un’esigenza a noi ben chiara e percepita attraverso l’ascolto costante che riserviamo agli agenti di viaggio: la mancanza di tempo da parte del cliente finale nel sostare e/o recarsi in agenzia per la scelta del proprio viaggio; un’esigenza che ha reso necessario un intervento sulla tecnologia, che abbiamo perfezionato dal 2022 affinché i consulenti di viaggio avessero lo strumento adatto per fronteggiare tale esigenza.