Ziad Minkara: “Le agenzie di viaggio sono al centro della nostra strategia in Europa”

“Oltre il 55% delle nostre prenotazioni alberghiere – su un volume complessivo di 650 milioni di euro – passa attraverso le agenzie di viaggio, che restano partner fondamentali per la distribuzione del business travel in tutta Europa.”

A dirlo è Ziad Minkara, CEO di S4BT – Solutions for Business Travel, il nuovo brand europeo che riunisce CDS e Goelett in Francia, Corporate Rates Club in Germania e SIAP in Italia.

Sotto la guida di Minkara, S4BT sta portando avanti una solida strategia di crescita europea nei servizi e nelle tecnologie per il business travel: presenza in sei Paesi, acquisizioni mirate e una suite tecnologica integrata che combina strumenti proprietari – come Goelett, B4B e l’agente AI Nora – con i principali sistemi del settore, dai GDS e NDC a Rail Europe, Booking e Amadeus.

“La nostra forza risiede nel nostro approccio agnostico”, spiega Minkara. “Offriamo soluzioni flessibili e modulari, capaci di adattarsi al modello operativo di ogni agenzia.”

Le prossime priorità strategiche del gruppo sono chiare: espansione nel Regno Unito, fatturazione elettronica, intelligenza artificiale applicata ai flussi operativi e sostenibilità come leva competitiva.

“La nostra missione è diventare il punto di riferimento europeo per i grandi gruppi internazionali. E le agenzie di viaggio continueranno a essere il cuore della nostra crescita.”

Clicca per leggere l’intervista completa