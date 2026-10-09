A TTG Travel Experience un robot umanoide relatore al convegno Assoparchi

Un appuntamento con un ipotetico futuro è quello organizzato da Assoparchi, l’ associazione Parchi Permanenti Italiani aderente a Federturismo Confindustria, il prossimo 16 ottobre a TTG Travel Experience a Rimini.

L’associazione, infatti, porterà sul palco di TTG un robot umanoide che interverrà come relatore al convegno ‘IO ESISTO. E TU? – Umani e umanoidi nel lavoro che verrà’ e che avrà al centro del dibattito, appunto, il rapporto tra intelligenza artificiale, robotica e mondo del lavoro, con particolare attenzione alle trasformazioni che interesseranno il turismo e i parchi tematici.

Non sarà, nelle intenzioni degli organizzatori, una semplice dimostrazione tecnologica: l’umanoide sarà presente in veste di relatore, con un intervento dedicato alle opportunità e agli interrogativi che accompagnano l'evoluzione tecnologica.

L’idea è creare un momento di confronto fra rappresentanti delle imprese, professionisti e nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con un futuro nel quale competenze umane e innovazione saranno sempre più strettamente connesse.