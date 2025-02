A volte ritornano. Sembrava arrivato al capolinea ancor prima di partire e invece il progetto Hyperloop potrebbe tornare in pista. E proprio per mano del suo ideatore: Elon Musk.

Il magnate, ora fido collaboratore del presidente degli Usa Donald Trump, avrebbe infatti rilanciato l’idea del treno supersonico come alternativa alle compagnie aeree sulle tratte di corto raggio.

L’esperimento europeo

Il primo esperimento potrebbe avvenire in Europa. E il dialogo con l’Ue sarebbe già aperto.



Secondo quanto riporta la testata spagnola Preferente, un documento ufficiale pubblicato da Bruxelles confermerebbe infatti un confronto - avvenuto lo scorso 11 settembre - tra Pablo Fàbregas Martinez, membro del gabinetto del Commissario per il Clima, Net Zero e Crescita sostenibile, Wopke Hoekstra, e i rappresentanti di Hyperloop.

Durante l’incontro la società avrebbe presentato il treno come soluzione di trasporto più efficiente e sostenibile rispetto all’Alta velocità e ai vettori sulle tratte di breve gittata.

Che sia la volta buona per Hyperloop? Il ritrovato supporto di Musk, in questi mesi più influente che mai, potrebbe fare la differenza per un progetto che negli ultimi anni ha visto molti investitori - uno su tutti Sir Richard Branson - tirarsi indietro, per i costi proibitivi di una tecnologia considerata da diversi addetti ai lavori già obsoleta.