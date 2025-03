AI, voli supersonici e app:ecco le innovazioni al top

Sedici innovazioni destinate a rivoluzionare il settore del turismo entro la fine di questo decennio. Sono i punti sui quali si è concentrata l’attenzione del Wttc, che in uno studio realizzato con Trip.com, dal titolo Technology Game Changers: Future Trends in Travel & Tourism, ha individuato, appunto, 16 tecnologie trasformative per il comparto.

Si parte, quindi con l'intelligenza artificiale, che per il 94% dei leader del settore rivoluzionerà i viaggi. Gli assistenti basati sull’IA come TripGenie di Trip.com hanno registrato un aumento del 200% nell'utilizzo nel 2024, rivoluzionando la pianificazione dei viaggi e le esperienze dei clienti.

E ancora, le super app, ossia piattaforme uniche che integrino voli, hotel, attività e pagamenti, saranno sempre più richieste e diffuse

Vi sarà una ricerca di viaggi più ecologici: dal primo volo transatlantico al 100% sostenibile di Virgin Atlantic all'espansione dell'alimentazione da terra di Port Miami, il settore dei viaggi e del turismo sta avanzando verso un futuro più sostenibile.

Infine, il viaggio spaziale commerciale si sta rapidamente avvicinando alla realtà, con infrastrutture e domanda che accelerano a un ritmo senza precedenti.

Ma non è tutto. L'informatica quantistica potrebbe presto risolvere una serie di problemi, dall'ottimizzazione del traffico aereo globale in tempo reale con un'efficienza senza precedenti, allo sblocco delle prossime frontiere dei viaggi spaziali e del turismo in acque profonde, avvicinando entrambi alla realtà.

Il volo supersonico è destinato a fare un ritorno spettacolare, più di vent'anni dopo il ritiro del Concorde. Boom Technology e United si stanno preparando a trasportare passeggeri con il nuovo supersonico entro i prossimi quattro anni.

Inoltre, le città intelligenti con auto senza conducente e mobilità aerea avanzata non solo rimodelleranno le principali destinazioni odierne, ma apriranno le porte a luoghi un tempo ritenuti irraggiungibili, ridefinendo l'esperienza turistica per i viaggiatori di domani.

“Il settore dei viaggi e del turismo è nel mezzo di una rivoluzione digitale. Dalla personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale ai progressi nella sostenibilità dell'aviazione, l'innovazione sta rimodellando il modo in cui esploriamo il mondo – dice Julia Simpson, presidente e ceo del WTTC -. Mentre i viaggiatori si rivolgono ai social media, alle piattaforme di streaming e alla tecnologia all’avanguardia per ispirarsi e prenotare viaggi in tempo reale, piattaforme come Instagram stanno passando dalla vendita di prodotti alla vendita di esperienze. Nel frattempo, la tecnologia sta sbloccando nuove avventure fuori dai sentieri battuti. Con l’innovazione che accelera a un ritmo straordinario, le aziende che abbracciano questi progressi oggi saranno i leader del settore di domani”.