Amadeus e Shiji ampliano l’offerta per l’hospitality

Arriva un ampliamento dell’accordo tra Amadeus e Shiji. Le due aziende stanno integrando le loro soluzioni in modo innovativo per offrire un valore aggiunto al settore dell'ospitalità e risolvere le attuali sfide del settore in termini di frammentazione, connettività e personalizzazione.

“La nuova integrazione ACRS – si legge in una nota - consentirà l'integrazione di single-image a livello di caratteristiche, permettendo ad ACRS di diventare il master record per l'inventory, le tariffe e la disponibilità di prodotti relativi alle camere e non, e fornendo le linee guida per la vendita e il merchandising personalizzato per gli ospiti”.

Cinque i punti chiave dell’accordo: fornitura di una suite tecnologica integrata; incremento delle vendite attraverso il servizio agli ospiti e la personalizzazione; semplificazione della gestione dei fornitori; miglioramento del servizio globale e continuità; promozione dell'efficienza e dell'innovazione.