Blastness vince il Best Performance Award 2024/25 di SDA Bocconi

Blastness è Best Performing Small Company 2024/25 secondo SDA Bocconi. L’azienda di servizi tecnologici per hotel si è aggiudicata il titolo per la categoria small companies all’interno del premio Best Performance Award 2024/25 promosso da SDA Bocconi in partnership con PwC Italia, Banca Mediolanum, Fondazione Umberto Veronesi, Elite e Jefferson Wells, con la collaborazione di Havas PR e Radio Deejay.

Blastness si è distinta tra le aziende più virtuose del Paese non solo per i risultati economici, ma anche per la capacità innovativa e l’attenzione alle tematiche ESG, che dimostrano l’abilità di generare valore diffuso e la rendono competitiva nel mercato di riferimento.

“Pur essendo una società tech (con il 50% di dipendenti e manager donna e oltre il 50% sotto i 30 anni di età) ci stiamo impegnando in attività a favore dell’ambiente, ma credo che le nostre politiche in ambito social e governance non solo siano state apprezzate dalla giuria di questo premio, ma siano il vero motore dell’azienda e del nostro successo. I nostri valori aziendali sono opportunità (di percorso di crescita sia orizzontale che verticale), incentivazione e meritocrazia (sia retributiva che con investimenti in benefit e momenti di aggregazione del team) e condivisione (dei risultati di redditività con tutti i reparti aziendali) - dice Andrea Delfini, fondatore e ceo di Blastness -. La coniugazione di crescita e rispetto ha contribuito in modo determinante al nostro successo. Grazie a questi valori Blastness è riuscita a posizionarsi come leader di mercato e a costruire una solida reputazione per la dedizione e la passione trasmessa da tutto il team ai nostri clienti: oggi l’azienda conta più di 1.800 strutture clienti e da oltre 14 anni è il primo provider in Italia di sistemi di distribuzione elettronica per hotel 5 stelle”.