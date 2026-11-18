Vayo, l'agente di viaggio personale di Booking Holdings (gruppo che possiede, tra gli altri, i brand Booking.com, Rental Cars, Agoda, Kayak), a un mese dal lancio è in grado di prenotare ogni componente del viaggio, ha comunicato il gruppo in una nota alla stampa. Vayo è stato creato per consentire ai viaggiatori di cercare, confrontare e prenotare voli, hotel, case vacanza, ristoranti, attività, noleggio auto, biglietti dei treni e bus attraverso le piattaforme di viaggio online e direttamente con i fornitori, il tutto all'interno di un'unica conversazione.

Per ora le nuove funzionalità di prenotazione sono disponibili per i membri del programma beta privato di Vayo, ma l’azienda punta a raggiungere i viaggiatori sulle applicazioni di messaggistica che già utilizzano e a consentire loro di pianificare i viaggi insieme ai propri compagni di viaggio.

Come funziona il processo di prenotazione

La sua particolarità, spiega Booking Holdings, è che, mentre gli assistenti generalisti finora sul mercato del travel affrontano il viaggio come una successione di singole attività, Vayo considera l'intero itinerario e le connessioni tra ogni sua componente. “Quando abbiamo lanciato Vayo, ci siamo posti l'obiettivo di sviluppare un agente di viaggio personale progettato per organizzare viaggi, non singole attività”, ha dichiarato Mike Fridgen, amministratore delegato e cofondatore di Vayo. “Oggi compiamo un ulteriore passo avanti verso questa visione. Vayo è ora in grado di prenotare ogni componente del viaggio e di comprendere come ogni dettaglio si integri con gli altri”.

Ad esempio, spiega la nota stampa, quando Booking.com offre la soluzione migliore, ogni utente di Vayo ottiene accesso immediato alle tariffe Genius di livello 3, il più alto programma fedeltà di Booking.com, con sconti fino al 20% su alcune strutture ricettive.

Quando disponibili, Vayo utilizza integrazioni dirette con i fornitori; in alternativa, naviga sui siti di prenotazione per completare le prenotazioni per conto del viaggiatore, facendo riferimento ai viaggi precedenti e alle preferenze personali per individuare le soluzioni più adatte. Quando la piattaforma del fornitore non supporta le prenotazioni tramite agenti AI, Vayo individua l'opzione alternativa, ne verifica il prezzo e mette a disposizione del viaggiatore una procedura di pagamento pronta per essere completata. Ogni prenotazione richiede l'approvazione del viaggiatore e Vayo comunica che una prenotazione è confermata soltanto dopo aver ricevuto la conferma dal fornitore.