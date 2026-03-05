Come l’AI generativa può aiutare le aziende del travel, l’esperienza di Microsoft Copilot

“L’AI generativa sta già cambiando l’industria dei viaggi, ma può essere un valido aiuto per fidelizzare i clienti”. Dall’edizione 2026 di ITB Berlin Masha Driessen, vice-president Continental Europe, Global Media di Microsoft Advertising/Microsoft AI, spiega come la tecnologia possa rappresentare un supporto strategico per le aziende del settore.

“La Gen AI - ha spiegato - può contribuire a creare soluzioni più personalizzate. E ora più che mai la personalizzazione è la chiave per creare legami profondi con i clienti e di conseguenza fidelizzarli”.

L’adozione di queste tecnologie appare sempre meno rimandabile, anche alla luce dei numeri che emergono dal mercato. ”Nell’industria dei viaggi il 92% delle aziende sta pensando di aumentare gli investimenti in AI e il 97% dei consumatori chiede ‘superapp’ che possano offrire tutti i servizi di viaggio in un unica soluzione”, rivela Driessen.

Carichi di lavoro

L’intelligenza artificiale può inoltre contribuire a riequilibrare il rapporto tra esigenze aziendali e carichi di lavoro. “L’80% dei lavoratori dice di avere troppo lavoro, mentre il 53% degli imprenditori vuole che la produttività aumenti. Qui entra in gioco l’AI, supportando i dipendenti nel rendimento e nella gestione del tempo”.

In questo scenario, l’esperienza di Microsoft Copilot rappresenta uno dei casi più concreti di applicazione della tecnologia. “Da quando abbiamo iniziato a investire su Copilot nel 2014 molte cose sono cambiate. Oggi il tema non è come usiamo la tecnologia, ma come ci fa sentire e cosa possiamo fare con essa - ha rimarcato Driessen -. É più importante capire come si sente il cliente e cosa possiamo fare per lui. Qui entra in gioco Copilot, nato per supportare l’utente, potenziandone le capacità. Non a caso abbiamo deciso di posizionare il logo di Copilot in ogni nostro strumento, perché ci può aiutare in ogni azione, anche in quelle in cui non siamo molto bravi - come mandare una e-mail in un’altra lingua a un cliente o una proposta di viaggio perfettamente allineata con i suoi desideri -, è un lavoro di fino”.

Copilot è pensato come estensione delle capacità dell’utente e punta a integrarsi nelle attività quotidiane, accompagnando professionisti e aziende nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi operativi e nelle strategie di relazione con il cliente.