TTG Italia

Come l’AI generativa può aiutare le aziende del travel, l’esperienza di Microsoft Copilot

Come l’AI generativa può aiutare le aziende del travel, l’esperienza di Microsoft Copilot

“L’AI generativa sta già cambiando l’industria dei viaggi, ma può essere un valido aiuto per fidelizzare i clienti”. Dall’edizione 2026 di ITB Berlin Masha Driessen, vice-president Continental Europe, Global Media di Microsoft Advertising/Microsoft AI, spiega come la tecnologia possa rappresentare un supporto strategico per le aziende del settore.

“La Gen AI - ha spiegato - può contribuire a creare soluzioni più personalizzate. E ora più che mai la personalizzazione è la chiave per creare legami profondi con i clienti e di conseguenza fidelizzarli”.

L’adozione di queste tecnologie appare sempre meno rimandabile, anche alla luce dei numeri che emergono dal mercato. ”Nell’industria dei viaggi il 92% delle aziende sta pensando di aumentare gli investimenti in AI e il 97% dei consumatori chiede ‘superapp’ che possano offrire tutti i servizi di viaggio in un unica soluzione”, rivela Driessen.

Carichi di lavoro

L’intelligenza artificiale può inoltre contribuire a riequilibrare il rapporto tra esigenze aziendali e carichi di lavoro. “L’80% dei lavoratori dice di avere troppo lavoro, mentre il 53% degli imprenditori vuole che la produttività aumenti. Qui entra in gioco l’AI, supportando i dipendenti nel rendimento e nella gestione del tempo”.

In questo scenario, l’esperienza di Microsoft Copilot rappresenta uno dei casi più concreti di applicazione della tecnologia. “Da quando abbiamo iniziato a investire su Copilot nel 2014 molte cose sono cambiate. Oggi il tema non è come usiamo la tecnologia, ma come ci fa sentire e cosa possiamo fare con essa - ha rimarcato Driessen -. É più importante capire come si sente il cliente e cosa possiamo fare per lui. Qui entra in gioco Copilot, nato per supportare l’utente, potenziandone le capacità. Non a caso abbiamo deciso di posizionare il logo di Copilot in ogni nostro strumento, perché ci può aiutare in ogni azione, anche in quelle in cui non siamo molto bravi - come mandare una e-mail in un’altra lingua a un cliente o una proposta di viaggio perfettamente allineata con i suoi desideri -, è un lavoro di fino”.

Copilot è pensato come estensione delle capacità dell’utente e punta a integrarsi nelle attività quotidiane, accompagnando professionisti e aziende nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi operativi e nelle strategie di relazione con il cliente.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana