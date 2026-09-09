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Controlli alle frontiere, la soluzione data-driven di Sita

Controlli alle frontiere, la soluzione data-driven di Sita

Si chiama Sita Border Flow Lane la nuova soluzione di Sita per la gestione dei controlli che accelera il transito dei viaggiatori, trasformando il modello basato su fermata e verifica documentale in un’esperienza fondata sui dati e sulla pre-autorizzazione. Invece di fermarsi a un gate, a un chiosco o a un posto di controllo per esibire il passaporto, i viaggiatori vengono verificati prima della partenza e all’arrivo, mentre attraversano l’area immigrazione.

“L’industria dell’aviazione non può continuare a risolvere ogni problema di capacità costruendo nuove infrastrutture - sostiene Pedro Alves, senior vice president Borders di Sita -. Il flusso di viaggiatori cambia costantemente, ma le infrastrutture aeroportuali no. L’opportunità consiste nel prendere decisioni migliori prima che i viaggiatori arrivino, consentendo a quelli già verificati di continuare il loro percorso e aumentando così la capacità attraverso un uso più efficiente delle infrastrutture esistenti. Fermarsi diventa l’eccezione, non la regola”.

Con la soluzione Sita il processo di autorizzazione all’ingresso diventa fino a otto volte più veloce rispetto ai tradizionali varchi eGate, consentendo ai viaggiatori già verificati di proseguire e permettendo agli agenti di frontiera di concentrarsi sui casi che richiedono maggiore attenzione. Oltre il 75% dei viaggiatori può essere autorizzato già prima della partenza, permettendo agli operatori di dedicarsi ai casi più importanti.

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